Prigožini sõdurid võtsid üle Doni-äärse Rostovi

Oluline kell 12.35:

- Prigožin kohtus kaitseministri asetäitjaga;

- Prigožini väitel on Rostovi sõjaväerajatised tema kontrolli all;

- Moskva kehtestas terrorismivastased meetmed;

- Terrorismivastased meetmed kehtestati ka Voroneži oblastis;

- Vene kaitseministeerium: Wagneri sõdurid on oma viga taipamas;

- Reuters: wagnerlased võtsid üle ka Voroneži sõjaväerajatised;

- Putin: võimu vastu astujad saavad karistatud;

- Briti luure: wagnerlased liiguvad ilmselt Moskva peale;

- Prigožin: me oleme patrioodid.

Reedel teatas Prigožin, et Vene väed ründasid Wagneri tagalalaagrit ja rünnakus hukkus mitmeid tema võitlejaid. Seejärel kutsus ta üles Venemaa sõjalist juhtkonda peatama ning hoiatas, et rünnakutele järgneb kättemaks. Venemaa kaitseministeerium teatas, et Prigožini nimel levitatud teated wagnerlaste ründamisest ei vasta tõele.

Öösel teatas Prigožin oma võitlejate sisenemisest Venemaa lõunaosas asuvasse Doni-äärsesse Rostovi, mis on ligikaudu 100 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Vene võimud kutsusid varahommikul linna elanikke koju jääma. "Praegune olukord nõuab kõigilt suurt jõupingutust. Õiguskaitseorganid teevad kõik, et kindlustada kohalike elanike turvalisus. Ma palun kõigil püsida rahulik ja mitte lahkuda kodust ilma vajaduseta," ütles linnapea Vassili Golubev.

Prigožini sõnul on tema juhtumisel 25 000 võitlejat ning ta kutsus inimesi endaga ühinema.

Vene sõjavägi saatis Doni-äärsesse Rostovi täiendavad väed. Prigožin teatas, et võitleb vaid professionaalsete sõduritega, kuid hävitab kõik, kes teele jäävad.

Veebis jagatud videotes järgi on võitlejad sisenenud piirkonna sõjaväe ringkonna staapi, politseihoonesse ja kohalikku siseministeeriumi esindusse. Videote tõesus on kinnitamata.

Lipetski oblasti kuberner ütles laupäeva hommikul, et Lipetski linna ja Voroneži ühendav maantee on suletud. Varem ütles ta, et teel on Vene sõjaväekonvoi. Maantee ühendab Moskvat Venemaa lõunapiirkondadega, sealjuures Rostovi oblasti ja selle pealinna, Doni-äärse Rostoviga.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul on ka pealinnas võetud kasutusele terrorismivastased meetmed, sealjuures viidud sisse täiendav kontroll tänavatel. Ta palus linnaelanikel suhtuda meetmetesse mõistmisega.

Prigožini väitel tulistasid ta võitlejad alla Vene sõjaväe helikopteri, millest tõendeid ei jaganud.

Prigožin kohtus kaitseministri asetäitjaga

Wagneriga seotud Telegrami kanal avaldas video, milles Prigožin kohtub Lõuna sõjaväeringkonna peahoones Venemaa kaitseministri asetätja Junus-bek Jevkuroviga.

Wagner head Prigozhin has popped up in Rostov, with both Colonel General Yunus-Bek, Deputy Minister of Defense, and Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, deputy chief of Russian military intelligence. pic.twitter.com/jLJvuSCyNJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Prigožini väitel on Rostovi sõjaväerajatised tema kontrolli all

Väidetavalt Lõuna sõjaväeringkonna peahoones filmitud videos ütles Prigožin, et Rostovi sõjaväerajatised ning lennuväli on tema kontrolli all.

Prigožin lisas, et Wagneri tegevus Rostovis ei mõjuta sõda Ukrainas ning hoiatas, et vaatajatel ei tasu uskuda, et rindel on midagi valesti läinud Wagneri rühmituse tegevuse järel.

Samuti märkis Prigožin, et linnas toimuv ei takista sõja pidamist Ukrainas ning sõjaväelennuväljalt õhku tõusvad lennukid võtavad sihiks Ukraina, mitte linna üle võtnud võitlejad.

Prigožin teatas, et Wagneri võitlejad jätkavad Rostovi blokeerimist ja liiguvad edasi Moskvasse, kui kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülem kindral Valeri Gerassimov temaga ei kohtu.

Moskva kehtestas terrorismivastased meetmed

Moskva teatas laupäeval, et kehtestas terrorismivastased meetmed.

Meetmete rakendamisel on võimuesindajatel õigus peatada tänaval tsiviilelanikke ja nõuda neilt dokumentide esitamist ning vastasel juhul nad kinni pidada, inimesed ja sõidukid vajadusel konkreetsest kohast ära viia, ilma kohtuotsuseta kuulata pealt telefonikõnesid ja lugeda inimeste sõnumeid, kasutada mistahes sõidukit esmaabiks ja kahtlusaluste jälitamiseks, ajutiselt sulgeda lõhkeaineid või kemikaale tootvad tehased, sulgeda telekomiteenused, sealjuures piirata telefonikõnesid ja internetiühendust, piirata ligipääsu teedele, piirata alkoholimüüki ja lubada kõigile julgeolekutöötajatele ligipääs eraruumidesse ilma kohtu loata.

Terrorismivastased meetmed kehtestati ka Voroneži oblastis

Venemaa võimude teatel kehtestati ka Voroneži oblastis terrorismivastased meetmed.

Rostovi oblastist põhjapoole jääva Voroneži oblasti kuberner Aleksndr Gusev teatas, et piirkonnas jäetakse ära kõik avalikud üritused.

"Olukord on stabiilne. Kõik tugiteenused jätkavad tööd tavapäraselt. Ma palun kõigil piirkonna elanikel ja külalistel püsida rahulik," kirjutas Gusev Telegramis.

Vene kaitseministeerium: Wagneri sõdurid on oma viga taipamas

Venemaa kaitseministeerium tegi laupäeval avalduse, milles märgib, et Prigožin on petnud Wagneri sõdureid, sundides neid osalema mässus.

Ministeeriumi teatel on paljud Wagneri sõdurid "juba taibanud oma viga" ja soovivad võimudelt abi olukorrast pääsemiseks. Ministeerium palub sõduritel esimesel võimalusel võtta ühendust sõjaväe esindajatega.

Prigožin ei ole ministeeriumi avaldust veel kommenteerinud.

Reuters: wagnerlased võtsid üle ka Voroneži sõjaväerajatised

Reutersi allika teatel võtsid Wagneri võitlejad laupäeval üle ka Voroneži linna sõjaväerajatised.

Putin: võimu vastu astujad saavad karistatud

Venemaa president Vladimir Putin tegi laupäeval telepöördumise, milles nimetas Wagneri palgasõdurite ja nende juhi Jevgeni Prigožini riigivõimu vastu väljaastumist noa selga löömiseks ning ütles, et kõik võimu vastu astujad saavad karistatud. Prigožinit nimeliselt Putin pöördumises ei maininud.

Briti luure: wagnerlased liiguvad ilmselt Moskva peale

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Wagneri sõdurite eesmärk liikuda Mosva peale.

Seni ei ole märke vastasseisust wagnerlaste ja Vene vägede vahel.

"Järgnevate tundide jooksul saab olema võtmeküsimuseks Vene vägede ja Venemaa Rahvuskaardi lojaalsus," teatas ministeerium.

Prigožin: me oleme patrioodid

Esimest korda nelja tunni jooksul tegi Prigožin avalduse, kus vastas Putini telepöördumisele ning ütles, et Putin on sügavalt eksinud, kui süüdistab teda reetmises.

"Me oleme oma kodumaa patrioodid, me oleme võidelnud ja jätkame võitlust. Ükski meist ei tule ennast üles andma presidendi, FSB või ükskõik kelle nõudmisel. Me ei taha, et riik jätkaks elamist korruptsioonis, pettuses ja bürokraatias," ütles Prigožin.