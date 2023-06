Putin: Venemaa lõhkujad saavad karistatud

Venemaa president Vladimir Putin tegi laupäeval telepöördumise, milles nimetas Wagneri palgasõdurite ja nende juhi Jevgeni Prigožini võimu vastu väljaastumist noa selga löömiseks ning ütles, et kõik võimu vastu astujad saavad karistatud.

Putin rõhutas, et Venemaa võitleb oma tuleviku nimel ning sisuliselt on kogu lääs riigi vastu pööranud. See nõuab aga Venemaa inimeste ühtsust, sest kõiki sisemisi nõrkusi saab kasutada riigi vastu.

Ta nimetas vastuhakkajate tegevust noa selga löömiseks. Prigožinit nimetamata ütles ta, et kõrged ambitsioonid on viinud riigireetmiseni.

Putin ütles, et sarnane löök tabas Venemaad ka 1917. aastal, kui Venemaa oli Esimeses maailmasõjas. Putini sõnul varastati Venemaalt võit, kui rahvas pööras võimu vastu.

"Me ei lase sel taas juhtuda. Me kaitseme oma rahvast ja oma riiki kõikide ohtude eest. Sealjuures ka sisemise reetmise eest," ütles Putin.

Putin kordas varem avaldatud kaitseministeeriumi sõnumit, et mõned venelased on meelitatud pettusega kriminaalses tegevuses osalema, nimetamata samas Wagneri võitlejaid.

Venemaa ühiskonna lõhestajad saavad karistatud, ütles Putin. "Kõik, kes astusid reetmise rajale, kes plaanisid relvastatud mässu ja võtsid käiku terroristlikud meetodid, saavad karistatud. Nad võetakse vastutusele seaduse ja meie inimeste ees," sõnas ta.

Putini sõnul võetakse olukord Doni-äärses Rostovis kontrolli alla.