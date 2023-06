Stoicescu: Kremli fassaad on hakanud lagunema

"Mina nimetaksin seda ikkagi riigipöördekatseks, sest Prigožini avaldused, mida ta eile tegi, ei olnud lihtsalt sõjakad, vaid režiimi vastu suunatud ja see, mis on hakanud Venemaal toimuma justnimelt tõendab seda," rääkis ta.

Prigožini vastasseis Venemaa sõjaväeladvikuga on olnud pikaaegne ja üha enam teravnev, ütles Stoicescu. Tema sõnul on küsimus selles, mida pidas Prigožin silmas öeldes, et alustatu tuleb lõpule viia. "Kas ta pidas silmas sõda Ukraina vastu või pigem vastasseisu relvajõududega ja relvajõudude ülemise kihi väljavahetamist, mida ta on aktiivselt nõudnud. Mida see reaalselt tähendab, miks on sõjamasinad Moskva tänavatel kui ka Doni-äärses Rostovis, mis on Venemaa lõuna sõjaväeringkonna keskus – ma arvan, et olukord on siiski tõsine, kui on niimoodi reageeritud," sõnas ta.

Samuti on küsimus, kas kardetakse Prigožinit või rahva ülestõusu, kes võib üles tõusta mitte Prigožini toetuseks vaid Putini režiimi vastu.

Stoicescu hinnangul võib Prigožin olla kindlustanud oma seljataguse. "Tema bravuurikus ei saa põhineda ainult otsesidemetele Putiniga, kelle n-ö kokk ta on," ütles ta. "Wagneril on hinnanguliselt umbes 25 000 võitlejat ja need on teatud allikate põhjal juba ületanud riigi piiri ja Ukrainast pöördunud tagasi Venemaale."

Wagneri sõdijate hulk ei ole Stoicescu sõnul aga piisav, et ohustada Venemaa režiimi, sest ainuüksi Venemaa rahvuskaardis on 400 000 võitlejat. "Küsimus on, kas Putin saab sellele kindlalt toetuda, FSB-le samamoodi. Pidevalt on olnud vihjeid, et Prigožinil on toetus mingisugusel määral ka FSB-s," ütles ta.

Stoicescu sõnul tuleb jääda rahulikuks ja jälgida olukorda terava pilguga. "Igatahes tundub, et Venemaa närvilisus ja paranoia on lahvatanud ja sellest võib alata allakäiguspiraal, isegi kui olukord võetakse kiiresti kontrolli alla ja Prigožin võetakse kinni," ütles ta.

"See on ikkagi suur märk nõrkusest ja selle fassaadi lagunemisest, mida Putin ja Kreml on püüdnud väga-väga hoolikalt poolteist aastat saavutada. See näilisus, et sõda pole Venemaal, vaid kuskil mujal, ja see kõik on erioperatsioon. See fassaad on hakanud tublisti lagunema. Nüüd on sisuliselt uus erioperatsioon käivitatud - see on siis Prigožini ja Wagneri vastane erioperatsioon," rääkis Stoicescu.