Mihkelson: maailmale näidati, et Putini võim pole raudne

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul näitasid laupäevased sündmused, et ei lähe palju vaja, et Venemaa sisemiselt lahti raputada ja mõjutada oma otsuseid muutma. Samas selguvad toimunu tagamaad ilmselt alles mõne aja pärast, lisas Mihkelson.

Pilt on väga keeruline, nentis Mihkelson Vikerraadio hommikusaates pühapäeval.

"Pole sellist sündmuse ahelat näinud väga pikka aega. Nagu Putin oma laupäevahommikuses pöördumises ütles, siis olukord oli võrreldav 1917. aasta situatsiooniga, ja siis sündmuste kulminatsioon eile hilisõhtul. Ma arvan, et see on üks vaatus kõigest sellest, mis on toimumas. Lõplikku järeldust, miks ja kuidas toimus, on isegi täna hommikul keeruline tuua," sõnas Mihkelson.

Et Jevgeni Prigožin siirdub Valgevenesse, pole küsimus ainult Valgevene juhi Aleksandr Lukašenka soovist, sest Valgevene president pole suveräänne riigijuht, leidis Mihkelson. "Aeg näitab, miks ta seda tegi, kelle soovil ta seda tegi, mis on siis lõpuks tulemus. Kuidas sündmused edasi arenema hakkavad," lisas ta.

"Esialgne hinnang, mis eile toimus, on ennekõike seotud sellega, kuidas hinnata Putini ja teda võimule aidanud FSB positsiooni. Eile ennelõunase seisuga võis öelda, et mängus on nende autoriteet, kas nad suudavad võimu hoida. Tänahommikuse seisuga võime öelda, et võim on kaitstud ja autoriteet hoitud, aga on näidatud ka seda, et seda võimu on võimalik üpris lihtsate vahenditega kõigutada," sõnas Mihkelson.

Tema hinnangul ei tea me ka, kes aitas Prigožinil ja Wagneri kolonnidel nii logistiliselt nii hästi liikuda ja jõuda punktini x, kus tuli kokkulepe. "Näidati kogu maailmale, et Putini võim pole raudne, vaid seda saab kõigutada seestpoolt," sõnas Mihkelson.

"Võime öelda ju kohe, kui kaks kriminaali, sõjakurjategijat, Putin ja Prigožin kokku puutuvad, siis midagi head sellest tulla ei saa. Naiivne oleks arvata, et selle tulemusel tekib Venemaast mingi demokraatlik moodustis. Kes ka eile arvasid, et kohe nüüd ja praegu on Venemaa lagunemine alanud, siis ka siin on käsipidur peal. Samas näitas eilne päev, et ei lähe palju vaja, et Venemaa sisemiselt lahti raputada ja mõjutada oma otsuseid muutma," arutles Mihkelson.