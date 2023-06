Ukraina teatas edust rindel, Venemaal jätkuvad segadused

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videosõnumis, et esmaspäeval liikusid Ukraina sõjaväelased rinde kõikides suundades edasi. Putin tegi esmaspäeva õhtul pöördumise ning tänas sõjaväge ja julgeolekujõude truuduse eest. Jevgeni Prigožin väitis aga esmaspäeval, et Wagneri väed tahtsid demonstreerida protesti, mitte kukutada valitsust.

Oluline 27. juunil kell 5.55:

- Zelenski rääkis edukast päevast rindel;

- Putin kohtus kõrgeimate julgeolekuametnikega;

- Meedia: Prigožini lennuk lendas pärast mässu Rostovist Peterburi;

- Allikad: lääne ametnikud teatasid Ukrainale, et Kiiev ei sekkuks Prigožini mässu ajal Venemaa siseasjadesse;

- Trussi sõnul vajavad riigid plaane Venemaa kokkuvarisemise puhuks.

Zelenski rääkis edukast päevast rindel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videosõnumis, et esmaspäeval liikusid Ukraina sõjaväelased rinde kõikides suundades edasi.

Zelenski sõnul külastas ta esmaspäeval Donetski oblastit ja Zaporižžjat.

"Meie sõdurid tegid edusamme kõikides suundades ja see on õnnelik päev. Soovisin poistele selliseid päevi rohkem," kiitis president.

Riigipea teatel kohtus ta ühtlasi kindralite Vassili Zubanitši, Oleksander Tarnavski, Juri Sodoli ja Oleksander Sõrskõiga ning koos tehti mitu operatiivotsust.

"Arutasime muu hulgas veelkord merejalaväe loomist. Siin on kõik üksikasjad selged ja täiesti arusaadavad: korraldus, väljaõpe ja varustus," lisas Zelenskõi.

President tänas ka kõiki Ukraina kaitsjaid, kes on praegu lahingus, valmistuvad lahinguks, treenivad sõdureid või taastuvad vigastustest.

Presidendikantselei avalduse kohaselt külastas Zelenski teiste seas Ukraina sõjaväeüksusi, mis osalesid ägedates lahingutes Bahmuti linna ümbruses, ning kohtus maantee-äärses tanklas jalga puhkavate sõduritega.

Putin kohtus kõrgeimate julgeolekuametnikega

Venemaa president Vladimir Putin kohtus pärast esmaspäevast rahva poole pöördumist julgeolekuametnikega, teatas Kreml.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles Vene uudisteagentuuridele, et kohtumisel osalesid kaitseminister Sergei Šoigu, Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juht Aleksandr Bortnikov ja rahvuskaardi juht Viktor Zolotov.

"Ma kogusin teid kokku, et tänada tehtud töö eest," ütles Putin juhtivametnikele.

See oli esimene kord, kui Šoigut nähti pärast mässu avalikkuse ees.

Venemaa kindralstaabi ülemat Valeri Gerassimovi, keda Wagneri võitlejad samuti tahtsid maha võtta, Kremli avaldatud kaadrites koosolekust näha ei olnud.

Putin tegi esmaspäeval pöördumise ning tänas sõjaväge ja julgeolekujõude truuduse eest.

"Tänan kõiki meie kaitseväelasi, korrakaitsjaid, eriteenistusi, kes mässuliste teel seisid. Nad jäid truuks oma kohustusele, vandele ja oma rahvale," väitis Putin esmaspäevases pöördumises.

"Langenud kangelaste-lendurite julgus ja eneseohverdus päästis Venemaa traagilistest laastavatest tagajärgedest," väitis Putin.

Meedia: Prigožini lennuk lendas pärast mässu Rostovist Peterburi

Venemaa uuriva ajakirjanduse väljaande IStories uuringu kohaselt lendas Jevgeni Prigožini lennuk 25. juunil Rostovist Peterburi. Prigožin ja Kreml jõudsid laupäeval kokkuleppele ning Wagneri juht lubas minna Valgevenesse. Praegu pole teada, kus Prigožin asub ja millega ta täpselt tegeleb. Kremli ja Prigožini kokkuleppe täpne sisu pole teada. Prigožin väitis esmaspäeval, et Wagneri väed tahtsid demonstreerida protesti, mitte kukutada valitsust.

Allikad: lääne ametnikud teatasid Ukrainale, et Kiiev ei sekkuks Prigožini mässu ajal Venemaa siseasjadesse

"Enne Jevgeni Prigožini lahkumist pöördusid lääne ametnikud Ukraina poole. Sõnum oli, et ärge kõigutage paati. See on Venemaa siseasi. Liitlased ütlesid ukrainlastele, et nad kasutaksid oma võimalusi Ukraina territooriumil," ütles üks ametnik.

Ametnik ütles, et lääneriigid ei taha anda Venemaale võimalust, mis lubaks Moskval väita, et mäss oli lääne poolt organiseeritud, vahendas CNN.

Trussi sõnul vajavad riigid plaane Venemaa kokkuvarisemise puhuks

Suurbritannia endine peaminister Liz Truss kutsus esmaspäeval üles koostama plaani juhuks, kui Venemaa valitsus kokku kukub.

Meediakanali Sky Newsi andmetel tegi Truss vastavasisulise avalduse alamkojas peetud kõne ajal.

"Meie ja meie liitlased – sealhulgas ukrainlased, sealhulgas poolakad, sealhulgas Balti riigid – peame tagama, et meil oleks plaan paika pandud juhuks, kui Venemaa kokku kukub," ütles Truss.

Briti välisminister James Cleverly märkis samal teemal sõna võttes, et Venemaa juhtimise üle otsustamine kuulub venelastele.

"Me ei spekuleeri ega püüa ennustada. Planeerime ja võtame meetmeid ettenägematute asjaolude ilmnemisel. Ja seega, mis iganes selle konflikti tulemus ka poleks, oleme valmis," ütles minister.

Cleverly nimetas ühtlasi Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini ülestõusu enneolematuks väljakutseks Venemaa presidendi Vladimir Putini autoriteedile.

Wagneri mässu alguses ütles peaminister Rishi Sunak ajakirjanikele, et Suurbritannia võimud jälgivad olukorda tähelepanelikult ja on liitlastega ühenduses.

Esmaspäeval märkis Sunak, et on liiga vara rääkida mässu tagajärgedest, kuid Ühendkuningriik on valmis mitmeks stsenaariumiks.