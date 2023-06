Kristina Kallas: Ida-Viru kutsekooli hädadest teadnud ametnikud ei saa jätkata

Pärast seda, kui selgus, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses õpetatakse noori vene keeles, ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, et olukorra eest vastutavad ministeeriumi ametnikud jätkata ei saa.

Ehkki seaduse järgi peaks Eesti koolid andma kutsekeskharidust eesti keeles, ilmnes haridus- ja teadusministeeriumi järelevalvest, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses käib õppetöö suuresti vene keeles. Kooli direktor Hannes Mets, kes nimetas venekeelset õpet kooli plussiks, pidi ametist lahkuma.

Metsa sõnul võttis kool läinud sügisel vastu 1500 uut õppijat, kellest 1350 ei saa eesti keelest aru. Tema hinnangul on kutsekooli ülesanne õpetada eriala, mitte keelt. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis seepeale, et ilma eesti keele oskuseta kannatab noor hiljem tööturul.

"On võimalik teha eesti keele eriõpet, et eesti keel järele tõmmata. On võimalik teha eri taseme õppeklasse," loetles Kallas, kelle sõnul on keeleõpetamiseks erinevaid viise. "Ma tean, et see pole lihtne. Aga loobuda sellest eesmärgist täielikult, nagu praegu kutsekooli puhul oli, et me ei hakkagi sellega üldse tegelema, see on põhimõtteliselt vale," lisas Kallas.

Kooli lõpus peaks õpilased saavutama B2-keeletaseme. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses sai selle käppa umbes kuus protsenti õpilastest. Kallas ütles, et teda järelevalve tulemused üllatasid. "Ma ei olnud ette kujutanud, et see seaduserikkumine niivõrd mastaapne on," sõnas Kallas.

"Aga ministeeriumi ametnikele, kes kutsehariduse valdkonnas on pikalt töötanud, nende jaoks, ma saan aru, see ei olnud üllatus," lisas minister. "Ja eks ministeeriumi ametnikud peavad siin ka selle eest vastutuse võtma. Sest kui nende teadmisel on see aastaid toimunud, siis ka seal on vaja vastutus võtta."

Kallase sõnul tehakse haridus- ja teadusministeeriumis ümberkorraldused. "See on selge, et ei saa need inimesed jätkata, kes on tegelikult teadnud selle olukorra olemasolust väga pikalt," sõnas Kallas.

Haridus- ja teadusministeeriumis töötab otseselt kutsehariduse valdkonnaga kümmekond inimest. "Ma jätan praegu nimed nimetamata, aga selge on see, et ka seal peavad inimesed vastutuse võtma ja me praegu sellega ka tegeleme," ütles Kallas. "Nad kõik peavad tegelikult endale otsa vaatama. Ma ei saa öelda, et üks inimene üksinda selle eest vastutab. Vastutab nii valdkonnajuht, vastutab inimene, kes seda osakonda juhib. Me kõigi nendega tõsiseid vestlusi selle vastutuse võtmise osas praegu peame. Ma olen sellega nõus, et ministeerium ei saa öelda, et vastutab ainult koolidirektor. Vastutavad ka ministeeriumi ametnikud."

Tähelepaneku peale, et ministri võimalused ministeeriumi kaadripoliitika kujundamisel on piiratud, kordas Kallas: "Me oleme ametnikega juba vestelnud, aga nende ametnikega tuleb nüüd uuesti vestelda ja ma loodan, et me jõuame kokkuleppele nendega."