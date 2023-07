Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhiks saab Mati Lukas

Pärast Tallinna pedagoogilise instituudi lõpetamist töötas Mati Lukas (68) aastatel 1978-1982 Avinurme keskkooli direktorina. Ta on olnud ka Väike-Maarja keskkooli ja omaasutatud Eesti diplomaatide kooli direktor, Audentese kõrgema ärikooli ja Mainori kõrgkooli rektor. Mati Lukas on omanimelise haridusfondi juht.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskusel on kolm õppekohta: Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Tegemist on Eesti suuruselt teise kutsekooliga, kus õpib 2500 õpilast, täiendusõppes osaleb 3000 inimest ja töötajaid on koolil 270. Sel nädalal lahkus haridusministri nõudmisel kooli direktori kohalt Hannes Mets, kes kolme kooli liitumisel 2016. aastal sai ühendkooli juhiks.

Sel aastal on keeleamet teinud Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse töötajate kohta puuduliku eesti keele oskuse pärast 64 sunniraha otsust. Kooli kehva eesti keele taset kinnitas ka koolis tehtud haridus- ja teadusministeeriumi teenistuslik järelevalve.

Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul peavad koolis olnud riigikeele nõuetest möödavaatamise eest vastutama ka sellest aastaid teadlikud olnud ministeeriumi vastutavad töötajad.