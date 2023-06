Eesti keele nõuetele vilistanud Ida-Viru kutsekooli direktor lahkub ametist

Haridus- ja teadusministeerium viis enda hallatavas Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses läbi teenistusliku järelevalve ja leidis hulganisti puudusi õpilaste vastuvõtu korralduses, eestikeelse õppe korralduses, õppekavade täitmises ning õpetajate kvalifikatsioonis.

Minister Kristina Kallase sõnul oli olukord koolis nii üldise juhtimise, õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kui eesti keeles õpetamisega halb.

"Koolis toimuv õpe ei vasta seaduses sätestatule ja ei ole vastanud juba aastaid. Kuigi seaduse järgi on kutsekeskhariduse õppekeel eesti keel, õpetatakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses valdaval osal kutsekeskhariduse õppekavadel nõutaval tasemel eesti keeles vaid eesti keele tunnis ja suur osa õppest toimub vene keeles. Sellises olukorras ei näe ma võimalust, et kooli juhtkond ei võta vastutust," selgitas minister.

Järelevalve tuvastas, et kooli kutseõpetajatest olid kesk- või keskeriharidusega 66 protsenti, mis ei ole kooskõlas seaduses sätestatuga, kuna kutseõpetaja kutsestandardi madalaimale tasemele vastavaid õpetajaid ei tohi koolis olla üle 20 protsendi. Järelevalves selgus ka, et riigikeeleoskus ei vastanud nõutud tasemele kolmandikul töötajatest.

Ministeeriumi teatel otsustas Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets lahkuda omal soovil alates esmaspäevast. Direktori kohusetäitjana võtab ajutiselt koolijuhi ülesanded üle HTM-i üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin. Ministeerium on alustanud kutsehariduskeskusele uue koolijuhi otsimist.

Hannes Mets keeldus ERR-ile tema suhtes esitatud süüdistusi kommenteerimast.

Õpilaste vastuvõtt kooli ja muu koolitegevus juhi vahetusega ei katke.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus on ainus Ida-Viru maakonnas tegutsev riiklik kutseõppeasutus. Sellel on õppekohad Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Tegemist on Eesti suuruselt teise kutsekooliga, kus õpib 2500 õpilast, täiendõppes osaleb 3000 inimest ja töötajaid on koolil 270.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23 õppekavarühmas.