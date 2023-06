Leedu ja Läti: NATO peab Wagneri Valgevenesse mineku tõttu piire tugevdama

Leedu ja Läti välisministrid ärgitasid teisipäeval NATO kaitseallianssi tugevdama oma idapiire tulenevalt Wagneri palgasõdurite grupeeringu kolimisest Valgevenesse, vahendas Reuters. Valgevene president ja diktaator Aleksandr Lukašenko teatas teisipäeval, et Wagneri grupeeringu asutajaks peetud Jevgeni Prigožin saabus teisipäeval Valgevenesse. Venemaa president Vladimir Putin kinnitas hiljuti, et nädalavahetusel mässama hakanud Wagneri võitlejatele lubati kolida Valgevenesse. Samas Vene kaitseministeeriumi teatel tehakse ettevalmistusi Wagneri raskesõjatehnika üleandmiseks Vene regulaarvägedele.

Läti välisminister Edgars Rinkevics ütles teisipäeval Pariisis ühes teiste Balti riikide ametikaaslastega, et Wagneri kolimist Lätti tuleb hinnata teistsuguse julgeolekuperspektiivi kaudu. "Me oleme nende palgasõdurite võimeid näinud," ütles Rinkevics.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles, et Wagneri kiire edenemine Moskva peale näitas, et Balti riikide kaitset tuleb tugevdada. "Meie riikide piirid on vaid sadu kilomeetreid [Venemaal] toimunust, seega läheks neil vaid kaheksa kuni kümme tundi, et ilmuda kuskile Valgevenesse Leedu lähistele," lisas Landsbergis. Leedu välisministri sõnul tuleb Balti riikide kaitset väga tõsiselt võtta.

Russia's instability is dangerous for the whole continent of Europe, not just the Baltic States. Today in Paris I thanked @MinColonna for France's contributions to security in our region along with their full support for a Ukrainian pathway to EU and NATO membership. pic.twitter.com/qc6U0rOdBk — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 27, 2023

Järgmine NATO kaitsealliansi tippkohtumine toimub Leedu pealinnas Vilniuses juulis. Saksamaa teatas hiljuti, et on valmis paigutama ühe brigaadi 4000 sõduriga püsivalt Leetu kui vastavad rajatised on olemas. Leedu välisminister ütles Pariisis olles, et Prantsusmaa võiks aidata õhukaitsega Balti regioonis.

"Me teame Prantsuse tehnoloogiast ja see võiks olla olla osa meie heidutusstrateegiast, et ei Wagner ega Vene relvajõud ei mõtleks kunagi Balti riikide piire ületada," lisas Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Valgevene naabriteks on peale Venemaa nii Läti, Leedu kui ka Poola. Viimased kolm on NATO kaitsealliansi liikmed. Valgevene on allkirjastanud Venemaaga liitriigi kontseptsiooni ning kahe riigi relvajõud teevad tihti ühiseid sõjalisi õppuseid.