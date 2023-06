Hiina erisaadik Ukraina jõudmisest 1991. aasta piirideni: miks ka mitte

Hiina esindaja Euroopa Liidus Fu Cong ütles Al Jazeera intervjuus, et Hiina ei näe probleemi Ukraina eesmärgiks võetud 1991. aasta piirideni jõudmisest. Diplomaat samas kutsus üles kõnelustele vaenupoolte vahel.

Hiina erisaadik Euroopa Liidus Fu Cong viitas, et Peking võib toetada Ukraina plaane võtta enda kontrolli alla tagasi kõik alad, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud Ukraina territoorium. Nende alade hulka kuulub ka Venemaa poolt 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaar ja hiljem annekteeritud alad Donbassist ja Lõuna-Ukrainas.

Hiina diplomaat Fu Cong kinnitas seda hiljutises intervjuus Al Jazeerale kui talt küsiti Kiievi sihiks võetud sõjaeesmärkide kohta. Ukraina valitsus on varem korduvalt avalikult deklareerinud, et nad soovivad vabastada kõik okupeeritud Ukraina alad. Fu Cong ütles intervjueerija küsimusele vastuseks: "Ma ei näe põhjust, et miks mitte".

Fu Cong rõhutas, et Hiina austab kõikide riikide territoriaalset terviklikkust ning seda printsiipi järgis Hiina ka siis kui lõi diplomaatilised suhted riikidega, mis kuulusid varem Nõukogude Liidu koosseisu. Samas rõhutas Hiina diplomaat, et tegu on ajalooliste küsimustega, mis tuleb Venemaa ja Ukraina vahel peetavate kõneluste käigus lahendada.

Hiina diplomaat ütles oma remargid peale 2023. aasta Euroopa-Hiina äritippkohtumist 16. juunil Brüsselis. Fu kinnitas aprillis eraldiseisvalt intervjuus The New York Timesile, et Peking ei tunnusta Moskva kaitseid annekteerida Ukraina territooriume, sh Krimmi ega Donbassi. Hiina valitsuse esindajad tavaliselt väldivad Vene anneksioonide kommenteerimist.

Kui ÜRO otsustas 2014. aastal mitte tunnustada Krimmi poolsaare staatuse muutmist, siis jättis Hiina esindaja hääletamata öeldes, et Hiina on alati vastu välisele sekkumisele ning toetab kõikide riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Sama teatas Hiina välisministeerium ka selle aasta aprillis.

Hiina pole samas Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale hukka mõistnud. Hiina välisministeerium kinnitas esmaspäeval üle, et Venemaa on Hiinale sõbralik naaber ja strateegiline partner.