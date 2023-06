Odav Vene must kuld sööb Saudi Araabia nafta Hiina turult välja

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõda muutis rahvusvahelist naftaturgu ning Venemaast on saamas Hiina suurim naftaga varustaja. Venemaa müüb oma naftat suure allahindlusega ja Saudi Araabia kaotab maailma suurimal energiaturul oma turuosa.

Lääneriigid kehtestasid Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta. Venemaa toornafta liigub üha rohkem Hiinasse ja Indiasse. Venemaa toornafta Uralsi hind on umbes 55 dollarit barreli kohta. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on 72 dollarit barreli kohta.

Hiljuti teatas Saudi Araabia, et kärbib oma toornafta tootmist miljoni barreli võrra päevas. Kuningriik kaotab oma turuosa Hiinas. Hiljuti alustasid Wagneri palgasõdurid mässu, kuid segadused pole veel Venemaa energiasektorit mõjutanud. Investorid jälgivad aga olukorda tähelepanelikult, kuna ohtu võib sattuda ka Venemaa ja Saudi Araabia juhitud naftakartelli OPEC liit, vahendas The Wall Street Journal.

Aprillis juba sai Venemaast ajutiselt Hiina suurim naftaga varustaja. Saudi Araabia haaras aga kiiresti esikoha tagasi. Analüütikud leiavad, et Venemaa võib lähikuude jooksul esikoha tagasi võita.

Venemaalt pärit nafta moodustab praegu 14 protsenti kogu Hiina tarnetest. Enne sõda oli see 8,8 protsenti. Saudi Araabia osakaal on langenud 14,5 protsendile. Saudi Araabia kaotab oma turuosa ka Indias. Riyadhile kuulub seal 13 protsenti turuosast. Enne sõda oli see 20 protsenti, vahendas andmefirma Kpler.

Hiina ostab kokku üha rohkem odavat Venemaa toornaftat, Peking valmistub hindade tõusuks. Analüüsifirma Refinitiv Eikon andmetel lisas Peking maikuus oma varudesse umbes 1,77 miljonit barrelit päevas, vahendas The Wall Street Journal.

Odav Vene nafta ajab nüüd rahvusvahelisel turul alla ka Brenti hinda. OPEC kärbib tootmist, kuid ei suuda hinda kergitada.

"Kärpimine on lihtne, kuid te loovutate siis oma turuosa teistele riikidele, nagu Venemaa. Oma turuosa pole aga lihtne tagasi võita," ütles finantsfirma Saxo Bank analüütik Ole Hansen.

Mõned eksperdid leiavad, et Venemaa peab lähiajal siiski tootmist vähendama, kuna riik on ilma jäänud lääne tehnoloogiast.

Mõned OPEC-i ametnikud leiavad, et USA föderaalreservil on naftaturu üle suurem võim kui Saudi Araabia juhitud kartellil. Föderaalreserv on viimase aasta jooksul rahapoliitikat karmistanud.