Heldnal on kohtuotsuse jõustumise järel õigus politseipensionile

Kui Tallinna halduskohtu otsus Eerik Heldna politseiteenistusse ennistada jõusse jääb, on Heldnal õigus saada politsei eripensionit.

Tallinna Halduskohus rahuldas möödunud nädalal Eerik Heldna kaebuse, mis puudutas tema vabastamist politseiteenistusest. Halduskohtu otsus ennistaks Heldna teenistusse ja kohustaks politsei- ja piirivalveametit (PPA) maksma talle tasu sunnitult teenistusest puudutud aja eest.

Heldna kaitsja Margus Kurm selgitas ERR-ile, et esmalt tuleb ära oodata kohtuotsuse jõustumine ning siis saab juba selgemaid järeldusi teha.

"Põhimõtteliselt, kui see otsus jääb jõusse, siis tal on õigus seda pensionit saada küll," selgitas Kurm. Kohtuotsuse vaidlustamiseni Tallinna ringkonnakohtus on aega 27. juulini.

Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles ERR-ile, et otsust saavad edasi kaevata kohtuasja osapooled Heldna ja PPA.

PPA pressiesindaja Britta Sepp sõnas ERR-ile, et amet pole veel edasikaebamise osas seisukohta võtnud ning praegu on käimas kohtuotsuse analüüsimine.

Heldna pidi PPA-sse tööle asuma selle aasta 16. aprillil, kuid vabastati samal päeval ametist. PPA põhjendas ostust sellega, et Heldnal puudus riigisaladuse juurdepääsuluba, mis oli aga sel ametikohal töötamiseks vajalik. Riigisaladuse loa oli kaitsepolitseiamet kehtetuks tunnistanud, kuna Heldnale oli 21. märtsil esitatud kahtlustus kriminaalmenetluses.

Lisaks Heldnale esitati kahtlustus toonasele peadirektorile Elmar Vaherile. Kahtlustuse kohaselt vormistati kaitseväes töötanud Eerik Heldna tema soovil ja Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse PPA-s, et täituks 25-aastase politseiametniku staaž politsei eripensioni saamiseks.