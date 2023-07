Meedialiit: TTJA ei saa olla terve meediaturu sõltumatu regulaator

2. juunil saatis kultuuriministeerium enam kui 40 organisatsioonile ja asutusele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks meediateenuste seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse (VTK). Muudatuse tulemusena on TTJA terve meediaturu mõttes sõltumatu meediaregulaator, märgitakse VTK-s.

Eesti erameediat ühendav Eesti Meediaettevõtete Liit teatas oma tagasisides, et on täielikult ja absoluutselt vastu VTK-s toodud seisukohale, nagu saaks täitevvõim (TTJA) olla terve meediaturu mõttes sõltumatu meediaregulaator (isegi siis, kui see toob kaasa VTK-s boonusena väljatoodu, et raadiolubade konkurss lüheneb 1 kuu võrra).

"Ajakirjandus saab olla sõltumatu üksnes siis, kui ta ei ole ei otseselt ega kaudselt allutatud täitevvõimu kontrollile. EMFA (European Media Freedom Act ehk Euroopa Meediavabadusakt - toim) peamine eesmärk on kaitsta meediaväljaannete sõltumatust ja pluralismi meediaturul, ajakirjandust täitevvõimule allutades tegutseks Eesti EMFA peamisele eesmärgile vastassuunas," leidis meedialiit.

Liit lisas, et ei ole vastu sellele, et TTJA teeb audiovisuaalmeediale tehnilist järelevalvet, väljastab lubasid ja astub samme ebasobiva sisu (sh Vene Föderatsiooni propaganda) kättesaadavuse piiramiseks.

TTJA töökoormus kasvab oluliselt

Kooskõlastusele ja arvamuse avaldamisele saadetud väljatöötamise kavatsuses (VTK) märgitakse ka, et kavandatav regulatsioon mõjutab TTJA ametnike töökoormust. Seda oluliselt regulatsiooni üleminekuajal, kui tuleks läbi vaadata ning hinnata loataotlused kõikide Eestis praegu edastatavate kolmandate riikide teleprogrammide ja Euroopa Liidu liikmesriikides meediateenuse luba omavate eraõiguslike juriidiliste isikute teleprogrammide kohta.

"Kontrollida ei ole vaja liikmesriikide avalik-õiguslikke teleprogramme ja Eestis meediateenuste loa saanuid. Samuti võib teleprogrammide taasedastamise loa menetlus suurendada rahapesu andmebüroo ja julgeolekuasutuste töökoormust, sest nendega võib olla vaja konsulteerida, et tuvastada taasedastatava teleprogrammi tegelikud kasusaajad."

VTK-s märgitakse veel, et pärast üleminekuaega suureneb TTJA järelevalvekoormus, sest litsentseerimata programmide taasedastamise üle hakatakse tegema järelevalvet ning vaatama läbi uute teleprogrammide taasedastamise loataotlusi ja tegema otsuseid.

"Muudatus mõjutab teatud osa Eesti elanikkonnast ja nende meediatarbimist. Teleprogramme jälgib iga nädal ligi 90 protsenti Eesti elanikkonnast. Väheneda võib Eestis taasedastatavate teleprogrammide hulk, kuid samas on see juba alates 2022. aastast oluliselt vähenenud nii TTJA kehtestatud piirangute kui ka Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu. Võib eeldada, et suurem osa Eesti inforuumile ohtlikust meediasisust on praegugi lõpptarbijatele piiratud, mistõttu ei kaasneks seadusemuudatusega olulisi mõjusid lõpptarbijale."

TTJA tahab konsulteerida kapoga

TTJA ise teatas oma tagasisides, et teeb ettepaneku kaaluda eelnõu ettevalmistamisel sätestada nii tele- kui raadiolubade taotluste läbivaatamisel TTJA-le õigus enne loa väljastamise üle otsustamist konsulteerida rahapesu andmebüroo ka kaitsepolitseiametiga.

Samuti soovib TTJA eelnõusse lisada meediateenuse osutaja kohustus tagada faktide ja sündmuste tõene, erapooletu ja tasakaalustatud esitamine uudistesaadetes soodustamaks arvamuste vaba kujunemist.

"Viimastel aastatel on eriti selgelt ilmnenud desinformatsiooni negatiivne mõju inimeste tervisele ja elule, demokraatlikele protsessidele ja nende legitiimsusele, avalikule korrale ja riigi julgeolekule. Desinformatsiooni kujutatav oht on ilmnenud nii Covid-19 pandeemia kui Venemaa täiemahulise agressiooni käigus Ukraina vastu. Seetõttu on oluline, et riik võtaks kõikvõimalikud meetmeks kaitsmaks eetilist vaba ajakirjandust, rahva tervist ja põhiseaduslikku korda ajakirjanduse varjukeebi all tegutsevate desinformaatorite eest," põhjendas TTJA.

Lisaks soovis TTJA kaaluda võimalust anda TTJA-le pädevus nõuda Eesti turule suunatud meediateenuse osutajatelt, täpsemalt tellitava audiovisuaalmeedia teenuste pakkujatelt (nt Netflix, HBO), turu statistilisi andmeid (nt Eesti kasutajate hulk).