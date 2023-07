Ilm püsib muutlik

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ning mõnel pool ka udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvisus muutlik. Suurim on hoovihmavõimalus Eesti lääne- ja lõunaosas. Võib olla ka äikest. Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on äikest. Tuul puhub edelast ja läänest 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 17 ja 23 kraadi vahele.

Õhtul on taevas nii selgemaid laike kui ka pilvi, millest kohati hoovihma tuleb. Suurem on sajuvõimalus Eesti idaosas. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 16 kuni 18 kraadi.

Järgnevatel päevadel on taevas on muutlik ja mitmel pool sajab hoovihma. Püsib ka äikesevõimalus. Õhutemperatuur jääb öösel 10 ja 16 kraadi vahele, ööl vastu reedet võib paiguti ka 8 kraadini langeda. Päevasel ajal on sooja 17 kuni 21 kraadi.