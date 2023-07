Fotod ja video: uurimislaev jõudis öösel Estonia vraki juurde

"Laev saabus Estonia huku paika ööl vastu neljapäeva kell 00:27 Eesti aja järgi. Kui olime kohal ja seisma jäänud, andis laev oma vilega ühe pika sireeni, millele järgnes minutiline vaikus pardal. Vaikus lõppes kahe pika vilega ja pärast seda algas töö," kirjeldas laeval viibiv ERR-i ajakirjanik Dmitri Fedotkin toimunut.

Uurimislaev Viking Reach väljus teisipäeval Rootsist Karlskrona sadamast ning uurimismeeskond plaanis töödega alustada kohe pärast hukupaika jõudmist.

Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu ütles kolmapäeval ERR-ile, et tööd hakkavad toimuma vahetustega ööpäev läbi.

Meretöid teevad OJK ja Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS ning uuringuid teeb Norra lipu all sõitev uurimislaev Viking Reach.

Meretööd koos sihtkohtadesse sõitudega kestavad sõltuvalt ilmaoludest seitse-kaheksa päeva.

Parvlaev Estonia vraki asukohas on kavas võtta merepõhja aluskorrakivimi proov parema parda vigastuse juurest, kattumisproov laevakere pinnalt, tuua merepõhjast üles vasakul pardal olevad laevakere plaadistuse väljalõiked, filmida autotekki ning tuua merepõhjast üles vööriramp.

Veealuseid uuringuid tehakse allveerobotitega, tuukrid parvlaeva vraki juurde ei sukeldu.

Ohutusjuurdluse Keskus algatas 2020. aasta 2. oktoobril esialgse hindamise sama aasta septembris Monster Media Group Limited avaldatud videomaterjali põhjal, millel on näha auku parvlaev Estonia vraki paremas pardas. OJK palus abi oma kolleegidelt Rootsis (SHK) ja Soomes (SIAF), et teha esialgne hindamine.

2021. aastal tehtud uuringute käigus selgus, et vööriramp ei kinnitu enam laevakere külge, seega on võimalik ramp merepõhjast üles tuua, mida ka ekspeditsiooni raames plaanitakse teha.