Tartu Ülikooli ühiselamutes sai tänavu koha vaid kolmandik soovijatest

Tartu Üliõpilasküla majutusjuhi Karen Tuule sõnul pidi soovijatest 550 leppima eitava vastusega.

"Need kõige esimesed minutid, mis taotlusi tuli alates kella üheksast hommikul – sekundite kaupa tulevad taotlused. Kes nüüd avastas näiteks keset päeva, et ta ei olegi veel taotlust esitanud, siis oli juba liiga hilja," rääkis Tuul.

Ilma jäid aga kohast ka need taotlejad, kelle avaldus jõudis kohale minut või kaks pärast esitamistähtaega.

Tuul lisab, et viimase nelja-viie aastaga on ühiselamute nõudlus püsinud enam-vähem sama.

Kõige soodsamalt saab näiteks elada Purde tänava elamu väikses kahekohalises toas, mis maksab 70 eurot kuus koos fikseeritud kommunaalidega.

"Võrreldes eelmise majutusperioodiga, mis lõppes 30. juunil – sellel perioodil on hinnad viis protsenti kõrgemad," rääkis Tuul.

Tartu Ülikooli esimesele kursuse õppima asuv Mattias Minejev on üks 550 ühiselamu kohast ilmajäänust. Ta esitas avalduse küll esimesel võimalikul päeval vaid kaks minutit pärast lehekülje avanemist, kuid jäi kohast siiski ilma.

"Ma ärkasin eraldi varem üles selle jaoks, et saaksin esitada, aga kuna see veebilehekülg oli kuidagi vanamoodsalt üles ehitatud, siis see avaldus laadis hästi kaua ja saatis kaua ära. Mulle öeldi, et viimane, kes sai ühikakoha, sai 50 sekundit pärast avaldamist," ütles Minejev.

Minejev rääkis, et on lapanud erinevaid lehekülgi ja Facebooki gruppe, et siiski Tartusse eluase leida: "Hetkel saan mingi summa eest sõbra juures madratsiga ööbida ja saan hakkama – vähemalt mingi aja."

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teise aasta tudeng August Raudvassar otsib samuti Tartus majutust, kuid ei esitanud tänavu isegi avaldust, sest teadis, kui keeruline on kohta saada. "Ma olen läinud teist teed ja üritan sõpradega otsida mingit teist üürikorterit," ütles ta.

"Suurimaks mureks ongi, kas ma olen võimeline maksma korteri üüri. Olgugi, et see on jagatud kolme peale, kui ma kolin kahe sõbraga kokku – kas ma olen võimeline seda maksma, õppides samal ajal täisväärtuslikult," ütles Raudvassar.

Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pageli sõnul ei plaani Tartu Ülikool lähima kahe-kolme aasta jooksul kindlasti uusi ühiselamuid ehitada, sest praegu on käsil renoveerimine. Tema hinnangul maksaks uue hoone ehitamine ligi 15 miljonit eurot.

"See probleem on olemas, me teame. Ta on meil investeerimiskavas märksõnana sees, et tuleb uusi kohti luua mingil hetkel. Nüüd on see, et millal kriitiline hetk kätte jõuab. Teine on see, kuidas me ikkagi olemasolevate ühikate renoveerimise kõrvalt veel ehitada ühikat – see on väga suur finantskoormus," selgitas Pagel.