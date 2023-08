President Karis astus automaksu kriitikute ridadesse

President Alar Karise hinnangul on automaksu väljatöötamise ümber toimuv segadusttekitav ning ta kritiseerib selle seaduse koostajaid, kuna isegi nemad ei suuda selgelt öelda, milleks seda täpselt vaja on.

"Maksuseadust pole veel tehtudki, aga kalkulaatorid on olemas, saad hakata arvutama ja ennast pingesse ajama, et mis minust saab ja palju ma siis selle auto eest peaksin maksma," ütles Karis intervjuus Maalehele.

"Isegi automaksu seaduse koostajad ei saa aru, kuidas on seda maksu täpselt vaja teha. Kord on tarvis keskkonda hoida, siis riigikassat täita – see ju tekitab segadust."

President möönab, et kui talle selgitataks, mis selle seaduse mõte on, siis ta püüab sellest aru saada, aga praegune erinevate signaalide virvarr on tema sõnul häiriv ja tekitab palju küsimusi, näiteks tahaks Karis teada, kuhu automaksust saadav raha läheb ja kui palju seda maksta tuleb.

Teadlase tausta tõttu rõhutab Karis, et enne, kui millegagi välja tullakse, on vaja teada selle asja taga olevaid analüüse ja fakte. "Mitte nii, et tuleb poliitiline mõte ja siis alles vaatad, et kas mingid analüüsid või faktid sobituvad selle poliitilise mõttega või mitte."

Perehüvitiste ja samasooliste abielu seaduse ümber kevadel riigikogus toimunut meenutades kordas Karis, et teda häiris seejuures nende eelnõude sidumine usaldushääletusega. Ta ütles intervjuus, et püüab enne sügist erakonnajuhtidega maha istuda, et küsida, mis plaanid neil edasise suhtes on ja kuidas riigikogu oma tööd jätkab.

"Ja kui ta sellisel viisil jätkab, siis ma arvan, et meil on probleem."