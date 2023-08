Ukraina toetub vastupealetungil USA kobarmoonale

Hiljuti Ukrainale antud USA kobarmoon aitab Ukraina vägedel lõunarindel edeneda, kirjutas The Wall Street Journal. Kuna väikestest pommidest koosnev kobarmoon katab laia ala, siis saab seda kasutada Vene vägede koondumisalade, sõidukite ja teiste sihtmärkide vastu sedasi tekitades sedasi võimaluse Ukraina sõduritele edenemiseks.

Ukraina vastupealetungi lõunarindel on takistanud ulatuslikud Vene vägede rajatud miiniväljad ja kaitserajatised, mistõttu pole manööversõja lähenemisega olnud võimalik Vene kaitsest läbi murda. Kuigi kobarmoon pole otsustavalt lahinguväljal olukorda Ukraina kasuks muutnud, siis on see Ukraina sõdurite sõnul aidanud neil Vene vägede positsioone kergemini rünnata.



Ühe Ukraina luurekompanii ülem kapten Anatoli Kharšenko kinnitas The Wall Street Journalile, et kobarmoon on hea ja efektiivne, kuid ka Vene väed õpivad ning on end sügavale kaevunud. Mõned Vene kaevikud võivad olla rohkem kui kaks meetrit sügavad ning venelased on asunud oma sõdureid rohkem hajutama suurte kaotuste vältimiseks.

Ukraina sõdur Oleksandr kinnitas samuti, et kobarmoon on aidanud Ukraina sõdureid hävitades muuhulgas puid ja põõsaid, mille varjus Vene sõdurid oma positsioonidel olid. Oleksandri sõnul ei pea kobarmoon alati ülitäpselt olema sihitud, kuid saavutab sellegipoolest laiemale alale vajaliku efekti.

Ukraina väed ei ole veel jõudnud põhiliste Vene kaitseliinideni. Sõjandusekspertide hinnangul vajavad nad nendest läbimurdmiseks lääneriikide antud Leopard 2 tanke. Peale suvise vastupealetungi alguses ilmsiks saanud miiniväljade tekitatud kaotusi on Ukraina sõdurid suuresti teinud pealetunge jalastunult.

Rohkem kui 100 riiki on kobarmoona keelustanud ning inimõiguslased on kritiseerinud USA otsust neid Ukrainale saata, kuna kõik kobarmoona pommid alati ei detoneeru, jättes maha lõhkemata lõhkekehi. Lisaks on Vene väed Ukraina okupeeritud alasid ulatuslikult mineerinud ning kasutanud kogu sõja vältel ka ise kobarmoona Ukraina vägede vastu. Samuti on ÜRO hinnangul seda moona sõjas Venemaa vastu kasutanud varem ka Ukraina.