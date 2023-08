Pere Sihtkapital: hävitasime kõik lastetute naiste uuringuks kogutud andmed

Pere Sihtkapital Sihtasutus teatas, et laupäeval peatati küsitlemine ja igasugune muu isikuandmete töötlemine lasterikastele ja lastetutele suunatud pereuuringus. Sihtkapitali esimene prioriteet tekkinud olukorras on inimeste andmete kaitsmine.

"Sihtkapital kinnitab eksimust eetikakomitee loa hankimisel, mis välistab lastetute pereuuringuga jätkamise. Esmaspäeval hävitas sihtkapital koos küsitlusfirmaga RAIT Faktum & Ariko täielikult kõik lastetute perede uuringu raames hangitud või kogutud isikuandmed, st nii registriandmed kui ankeedivastused," teatas Pere Sihtkapitali juhatuse liiga Hillar Petersen.

Sihtkapital vabandab kõigi nende ees, kes sellele uuringule vastata jõudsid, lisas Perersen.

"Lisaks lasterikastele suunatud uuringu peatamisele on sihtkapital koostöös küsitlusfirmaga otsustanud isikuandmete kaitse huvides kaotada lasterikaste perede uuringu ankeedivastustest seostava tunnuse, mis väljendas vastaja nõusolekut, et tulevikus võiks pikaajalistes uuringutes ankeedivastuseid registriandmetega seostada. Sihtasutus loobub sellest võimalusest," selgitas Petersen.

Ta lisas, et lasterikaste uuringuga jätkamisega seotud tingimused otsustatakse pärast osapooltega konsulteerimist. Nii AKI kui ka eetikakomitee on kinnitanud, et lasterikaste perede uuring nende luba ei vaja.

Täiendavalt kinnitas sihtkapital, et ülikoolile ei ole nendega sõlmitud lepingu alusel teostatavates uuringutes isikuandmeid üle antud.

AKI: andmeid tuleb hoida, nagu nad on

Pere Sihtkapitali andmekogumise suhtes on AKI alustanud järelevalvemenetluse ja on sedastanud, et sihtkapital ei tohiks andmeid enne menetluse lõppu hävitada.

"Edasisteks järelevalvetoiminguteks on meil vaja tõendeid koguda, mistõttu need praegu peaksid olema hoitud lihtsalt selliselt, nagu nad on, nii palju, kui neid on. Aga edasisi mingisuguseid toiminguid nendega teha ei tohiks," rääkis Lehis ERR-ile esmaspäeval.

Reedel kajastas ERR, et Isamaa erakonna toel sündinud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega nagu, miks teil lapsi ei ole.