USA, Jaapan ja Lõuna-Korea leppisid kokku kaitsekoostöö tugevdamises

President Bideni ning Lõuna-Korea presidendi Yoon Suk Yeoli ja Jaapani peaministri Fumio Kishida tippkohtumise järgses avalduses võtsid kolm riiki kohustuse pidada kriiside ajal kiirkonsultatsioone ning koordineerida reageerimist piirkondlikele väljakutsetele, provokatsioonidele ja ühishuve mõjutavatele ohtudele.

Samuti leppisid kolm riiki kokku korraldada igal aastal sõjalisi õppusi ja hakata jagama reaalajas teavet Põhja-Korea rakettide väljalaskmise kohta. Liidrid lubasid korraldada igal aastal kolmepoolse tippkohtumise.

Ehkki kolmepoolse liidu raames võetud poliitilised kohustused ei ole väga laiaulatuslikud, on need siiski suureks edasiminekuks Souli ja Tokyo jaoks, kelle vahel on tugev umbusk, mis pärineb Jaapani karmist Korea koloniaalvõimust aastatel 1910–1945, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Tippkohtumine oli esimene selline USA ning Jaapani ja Lõuna-Korea vahel ning see sai teoks tänu president Yooni algatatud lähenemisele, mille ajendiks olid ühised arusaamad Hiina ja Põhja-Korea ning Ukraina ründamise järel ka Venemaalt lähtuvast ohust, lisas Reuters.

Liidrite avalduses Hiina kohta öeldu on oodatust jõulisem ja kutsub tõenäoliselt esile Pekingi vastuse, mis on nii Lõuna-Korea kui ka Jaapani jaoks ülitähtis kaubanduspartner.

"Mis puudutab ohtlikku ja agressiivset käitumist, mis toetab Hiina Rahvavabariigi ebaseaduslikke taotlus Lõuna-Hiina merel, mille tunnistajaks oleme hiljuti olnud, siis oleme tugevalt vastu mis tahes ühepoolsetele katsetele muuta India ookeani - Vaikse ookeani vetes status quo'd," seisis avalduses.

USA president nimetas kohtumist kolme riigi jaoks "uue ajastu alguseks". Biden kiitis Jaapani ja Lõuna-Korea juhte nende poliitilise julguse eest püüdlemisel vastastikuse lähenemise poole. Tema sõnul mõistavad mõlemad , et maailm on "pöördepunktis, kus meid kutsutakse juhtima uutel viisidel, töötama koos, olema koos."

"Oleme võtnud kohustuse kiiresti üksteisega nõu pidada, et vastata meie riike ähvardavatele ohtudele, mis tahes allikast see tekib" ta Biden. "See tähendab, et meil on infoliin teabe jagamiseks ja oma reageeringute koordineerimiseks, kui piirkonnas on kriis või mis mõjutab mõnda meie riiki."

"Üheskoos seisame rahvusvahelise õiguse eest ja "sunni" vastu," lisas Biden.

Kolm liidrit kinnitasid toetust Ukrainale

Kolme riigi liidrid kinnitasid oma kohtumisel ka toetuse jätkumist Ukrainale ning surve avaldamist Venemaale sanktsioonide kaudu.

"Me oleme ühtsed oma toetuses Ukrainale. Me kinnitame meie valmisolekut astuda koos Ukrainaga vastu Venemaa provotseerimata ja julmale agressioonisõjale, mis on raputanud rahvusvahelise korra aluseid," ütlesid Biden, Kishida ja Yoon ühisavalduses.

"Me kohustume jätkama Ukraina abistamist, kehtestama koordineeritud ja tugevad sanktsioonid Venemaa vastu ning kiirendama sõltuvuse vähendamist Venemaa energiast," seisis Valge Maja veebisaidile postitatud avalduses.