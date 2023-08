Akkermann sooviks automaksu tulu suunata teedesse

"Riigi rahanduses ja eelarvestamises valitsevad oma koolkonnad ja mina olen kindlalt selle koolkonna esindaja, et kui meil on ühe või teise asja jaoks vaja raha koguda, siis me võiksime maksumaksjatelt küsida, et meil on raha vaja teede jaoks või ühistranspordi jaoks, jalgrattateede ehituse jaoks. Ja et selle jaoks me tõstame neid ja neid makse. Mina olen selle koolkonna esindaja," rääkis Akkermann laupäeval "Vikerhommikus".

Küsimusele, kas see tähendab, et tema hinnangul võiks kavandatava mootorsõidukimaksuga kogutavast rahast ehitada teid, vastas rahanduskomisjoni juht: "Jah, ja hooldada sama moodi - teede hoolduseks kulub ju kusagil 200 miljonit aastas. Lisaks on vaja siiski ka teid ehitada, teede ehitusprojektid on pooleli. Euroopa Liidu raha teedeehitusele lõpeb, viimased lõppenud rahastusperioodi rahad on praegu ehituses - me peame hakkama oma riigieelarvest rohkem raha leidma teedevõrgu arendamise jaoks."

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) on öelnud, et ei suunaks automaksuga kogutavat raha ühe kindla eesmärgi jaoks, vaid see võiks minna üldisesse riigieelarvesse.

Akkermann ütles ka, et rahandusministri välja pakutud kaks võimalikku varianti automaksu kehtestamiseks on sellised, mida mujal maailmas veel ei ole: "Ja seda nimelt eelkõige seetõttu, et ta võtab arvesse ka seda, et ka nullheitega täiselektrilised autod peavad mootorsõiduki maksu tasuma, sest ka nemad vajavad teid."

Akkermann viitas ka riigikogu juures tegutseva Arenguseire Keskuse uuringule, mille kohaselt fossiilsete mootorikütuste kasutamise vähenemisega jääb aktsiisilaekumise languse tõttu vähem raha teede korrashoiuks, juurde ehitamiseks ja ühistranspordi subsideerimiseks.

Akkermann meenutas ka seda, et Eesti maksukoormus on endiselt märksa madalam kui nendel riikidel, mille heaolutaset me taotleme: "Suures pildis peab vaatama seda, et kui me tahame elada nagu Põhjamaades - Soomes, Rootsis, Taanis siin Euroopa Liidus – siis nende maksukoormused on kusagil 43 protsenti SKP-st ja meil on esialgu veel 33 protsenti."

Tema sõnul ei ole midagi erilist ka sellest, et rahandusministri ettepanekuid kritiseeris tema erakonnakaaslasest kliimaminister Kristen Michal: "See, et arvamused on erinevad ka erakonna sees, on arutelude nagu perioodil täiesti tavaline ja näitab erakonnasisest demokraatiat."

Akkermanni sõnul võiks rahandusministeerium mootorsõidukimaksu eelnõu valmis saada sügise alguses ning riigikokku võiks see jõuda septembris-oktoobris.