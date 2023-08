Bloomberg: osa Vene julgeolekusektorist soovib sõjaseaduse kehtestamist

Osad inimesed Vene julgeolekusektori võtmeametites soovivad, et Venemaa võtaks sõja Ukraina vastu agressiivsemalt ette. Selle raames tahetakse Venemaal nii täieulatuslikku mobilisatsiooni kui ka sõjaseaduse kehtestamist, kirjutas Bloomberg tuginedes viiele asjaga kursis olevale inimesele.

Samuti tahavad samad inimesed Vene kaitseministri ja Putini liitlase Sergei Šoigu väljavahetamist. Lisaks sellele ei olda rahul Vene kindralstaabi ülema Valeri Gerassimoviga. Samas pole märke, et nad oma ametitest eemaldatakse. Bloomberg meenutas, et pikalt pole avalikult samas näha olnud Vene kindralit Sergei Surovikinit, keda asuti Jevgeni Prigožini ebaõnnestunud mässu tõttu üle kuulama.

Mitmed inimesed Vene eliidi seast olevat üllatunud kui nõrgalt reageeris Vene president Vladimir Putin Jevgeni Prigožini juhitud Wagneri grupeeringu mässule. See omakorda tekitas ärevust paljudes ametnikes, kuna kardetakse uusi eliidisiseseid võitlusi tulevikus. Samuti ärritab julgeolekusektorit Venemaa ebaõnnestumine Ukrainas.

Eelmisel kuul peeti peale Wagneri mässu kinni tuntud Vene sõjablogija ja sõjakurjategija Igor Girkin, kes sõjapidamist toetavate sõnumite raames kritiseeris hiljuti ka Vene presidenti Vladimir Putinit. Girkin oli seotud Ida-Ukrainas toimunud Donbassi sõja algusperioodiga ning ta mõisteti hiljuti süüdi Hollandi kohtus Malaysia Airlines lennu MH17 alla tulistamises.

Venemaal samas on võetud vastu otsuseid, mis peaks aitama toetada Vladimir Putini režiimi püsimist. Vene riigiduuma võttis näiteks hiljuti vastu seadusmuudatused, mis võimaldavad Vene presidendil käskida oblastite ja teiste Vene regioonide kuberneridel luua spetsiaalseid paramilitaarseid üksusi. Need üksused on mõeldud ebaseaduslike relvastatud grupeeringute vastu võitlemiseks.

Samuti kiitis Vene parlamendi alamkoda eelmisel kuul heaks eelnõu, mille antakse Vene Rahvuskaardile ehk Rosgvardiale raskerelvastust. Rosgvardia allub otse Putinile ning seda juhib tema endine isiklik turvamees Viktor Zolotov.

Lisaks sellele usub ainult ligikaudu 23 protsenti Vene kodanikest, et Venemaa liigub vales suunas. Wagneri mässu päeval tõusis see korraks 30 protsendini, teatas Moskvas paiknev Levada keskus. Toetus Vene presidendile Vladimir Putinile samas püsib kõrge – viimati oli see 82 protsenti.