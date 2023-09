August toidupoes: aastatagusega võrreldes jätkasid hinnad kerkimist

Augustis langes mitme köögivilja hind võrreldes juuliga märgatavalt ning veidi odavnesid ka piimatooted, kuid aastatagusega kõrvutades on enamik toidukaupu tunduvalt kallimad. Kõige enam on aastaga kerkinud sibula, porgandi, leiva, saia ja suhkru hind.

Konjunktuuriinstituudi andmed näitavad, et mõnes tootegrupis on hinnatõusutempo aeglustunud, aga mõnes jätkub hinnaralli. Näiteks suhkrukilo hind on aastaga tõusnud 53 protsenti: eelmise suve lõpus maksis see 97 senti, nüüd aga 1,48 eurot kilogrammist. Viimase kuuga see siiski enam ei tõusnud.

Kallimaks läks ka nisujahu, mille kilo maksis augustis aastatagusest 10 senti rohkem ehkk 1,29 eurot, kuid võrreldes juuliga tuli selle hind ühe sendi allapoole.

Kaerahelbed maksid eelmise aasta augustis 2,12 ja nüüd 2,37 eurot, viimasel kuul lisandus nende hinnale üks sent.

Tõusmata ei jäänud ka leiva ega saia hind ja nende puhul oli hinnatõus suurem, vastavalt 27 ja 36 protsenti aastas. Juuliga võrreldes läks aga leivakilo kaks senti odavamaks, samas kui saiakilole lisandus kaheksa senti.

Hinnamuudatused ei olnud ostjate kasuks ka lihatoodete osas. Kõige enam kerkis aastaga koduse hakkliha hind - 6,64 eurolt 7,91 euroni, kuid kuises võrdluses maksis see kolm senti vähem kui juulis.

Teine lihatoode, mille hind kuuga langes, oli viiner, mille kilo maksis 7,59 senti ehk kaheksa senti vähem kui juulis. Aastavõrdluses olid viinerid siiski 16 protsenti kallimad.

Ülejäänud lihatooted muutusid nii aasta- kui kuutagusega võrreldes kallimaks. Suitsukarbonaad kallines seitse protsenti, kondita sealiha 10 protsenti, nii sea ribiliha kui kohalik broiler 15 protsenti ja keeduvorst 16 protsenti.

Kuine tõus jäi enamiku lihatoodete puhul ühe-kahe protsendi vahemikku.

Kalade hind on teistest toidukaupadest hüplikum ning konjunktuuriinstituut vaatleb seda nii turul kui poelettidel, kus samuti võib kohata suuri hinnavahesid.

Turgudel kallines kaladest kõige rohkem - aastaga 47 protsenti - jahutatud räimerümp, kus see mullu augustis maksis 3,9 eurot ja tänavu 5,75 eurot. Samal ajal sai augustis kauplustest räimerümba kätte keskmiselt 3,58 euroga.

Poelettidel kallines enim jahutatud ahven, mille eest tuli välja käia 9,15 eurot ehk mullusest augustist 19 protsenti rohkem. Turgudel oli pilt täpselt vastupidine: ahven odavnes aastaga 22 protsenti ja selle kilo maksis augustis 5,58 eurot. Sarnane muster iseloomustas ka jahutatud forellifilee hinda, mis kauplustes odavnes 29 protsendi võrra, turgudel aga kallines 18 protsenti.

Jahutatud lõhefilee hind langes nii kauplustes kui turul üheksa protsenti ja kilohind jäi 22-23 euro vahemikku.

Võrreldes juulikuuga tuli mitme kalaliigi hind allapoole, poodides sai soodsamalt kätte nii räimerümba, forelli kui ka jahutatud lõhe, turgudel aga langesid kuuga peaaegu kõigi kalade hinnad.

Kuigi mitu poeketti on teatanud piimatoodete hinna langetamisest, siis konjunktuuriinstituut võtab arvesse tavalisi, mitte kampaaniahindu ja nende andmed näitavad, et piimatoodete hind jätkas aastavõrdluses tõusu, kus puutumata ei jäänud ükski toode. Kõige vähem kerkisid kohaliku juustu ja või väikepaki kilohind, 14 protsenti kallines keefir ja 17-18 protsenti kohvikoor ja kodujuust.

Kõige enam kallines hapukoor, mille hind oli veerandi võrra aastatagusest kõrgem, kilo eest tuli maksta 3,51 eurot. Sama palju kerkis ka kilepiima hind ja see maksis augustis 84 senti.

Võrreldes juulikuuga püsisid piimatoodete hinnad üsna muutumatuna, aga kohvikoor läks kuus senti odavamaks ja kohalik juust 16 senti odavamaks - kilo eest tuli välja käia 11,22 eurot.

Ka munad kallinesid aastaga märgatavalt. Kohalikud M-suuruses munad olid tänavu augustis 18 protsenti kallimad kui aasta eest, sama suurusega importmunad olid aga 20 protsenti kallimad.

Ka ühe kuuga kasvas kohalike M-suuruses munade hind 13 sendi võrra, selles suuruses importmunade hind tuli aga ühe sendi allapoole.

Köögiviljade hind langes ühe kuuga tunduvalt. Lahtise porgandi kilohind vähenes juuliga võrreldes 45 protsenti ja jõudis augustis 77 sendini.

Importtomati hind langes 30 protsenti ja mugulsibulal 28 protsenti. Ka kapsas ja kohalik kurk odavnesid veerandi võrra, importkurgi hind langes 16 protsenti.

Kui aga aastavõrdlust vaadata, siis langes ainult kurgi hind. Kohalik kurk maksis tänavu augustis 2,81 eurot kilo, eelmisel aastal küsiti selle eest 3,11 eurot. Importkurgi kilohind langes mulluse 2,28 euro juurest 1,85 euroni.

Ülejäänud köögiviljad muutusid aastaga kallimaks ja suurim hinnatõus tabas sibulat ja porgandit, vastavalt 97 ja 47 protsenti, nii et mugulsibula kilo maksis augustis 1,3 eurot ehk 64 senti aastatagusest rohkem ja porgandikilo maksis mulluse 1,03 euro asemel 1,52 eurot.

Kui aga vaadelda eraldi lahtist ja pakitud porgandit, siis nende hinna vahel on jätkuvalt suured käärid, sest pakitud porgandi kilo eest küsisid poed 2,27 eurot ja seda oli 54 protsenti mullusest rohkem, samas kui lahtise porgandi hind oli 77 senti ja selle hind tõusis aastaga 33 protsenti.

Kartulikilo kallines aastaga 12 protsenti, peakapsas 25 protsenti, importtomat 26 protsenti ja importõun 11 protsenti.