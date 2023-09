Oluline 6. septembril kell 6.35:

- ISW: Ukraina väed edenevad Zaporižžja oblastis Robotõnest lõuna pool ja ida poole Verbove suunal;

- Venemaa ründas öösel Odessa oblastit Shahed droonidega;

- Suurbritannia keelustab Wagneri grupeeringu kui terroriorganisatsiooni.

Kiievis töötab Vene rakettide vastu Ukraina õhutõrje

Ukrainas oli mitmel pool kolmapäeva varahommikul õhuhäire. Pealinnas Kiievis töötab Vene rakettide vastu Ukraina õhutõrje, teatas linnapea Vitali Klitskõ.

ISW: Ukraina väed edenevad Robotõnest lõuna pool ja Verbove suunal

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) kohaselt edenevad Ukraina üksused Zaporižžja oblasti rindelõigul. Teisipäeval avaldatud videomaterjali kohaselt ründasid Vene väed Ukraina üksuseid ukrainlaste vabastatud Robotõne külast loodes ja läänes. Sellest võib tuletada ukrainlaste edenemise aladel, mis veel hiljuti olid Vene vägede kontrolli all.

Teiste videoallikate kohaselt on Ukraina sõdurid edenenud Robotõnest ida pool Verbove küla suunas ning samuti Robotõnest lõuna pool. Geolokeeritud allikate kohaselt on Ukraina üksused ka Verboves loodes, mis tähendab Ukraina üksuste edenemist mööda Vene kaitseliine.

NEW: #Ukrainian forces continued to advance in western #Zaporizhia Oblast on September 5.



Geolocated footage indicates that #Ukraine made gains northwest and south of #Robotyne as well as northwest of #Verbove. https://t.co/gZqWPgZgNO pic.twitter.com/EjxQvv3S7w