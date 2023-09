Suurbritannia taasliitub EL-i teadusprogrammiga

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Suurbritannia taasliitub Euroopa Liidu teaduskoostöö programmiga Horizon. Brexiti tõttu pidi Suurbritannia varem programmist lahkuma.

Suurbritannia valitsus teatas neljapäeval, et liitub uue lepingu alusel EL-i mitme miljardi euro suuruse teadusuuringute rahastamisskeemiga Horizon. Suurbritannia liitub veel kosmoseprogrammiga Copernicus, vahendas Politico.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak kinnitas, et sõlmis Suurbritannia jaoks õiglase kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et EL ja Suurbritannia on võtmetähtsusega strateegilised partnerid ning liitlased ja tänane kokkulepe tõestab seda".

Suurbritannia lahkus Horizonist, kui astus 2020. aasta jaanuaris ametlikult Euroopa Liidust välja. EL keelas varem Põhja-Iirimaa protokolli tõttu Suurbritannial programmis osalemise. 2023. aasta alguses jõudsid aga Brüssel ja London kokkuleppele Brexiti-järgse Põhja-Iiri kaubanduse korralduse üle. Hiljem tekkis vaidlus liikmemaksu üle, kuna London leidis, et Briti teadus jäi kahe aasta jooksul kaotajaks, kuna riigi teadlased ei saanud programmis osaleda.

Neljapäeval sõlmitud kokkuleppe kohaselt ei maksa Suurbritannia liikmemaksu selle aja eest, mil riik ei osalenud programmis. London hakkab liikmemaksu maksma alates 2024. aasta jaanuarist. Euroopa Komisjon teatas, et lepe on kooskõlas Brexiti järgse kaubandusleppega.

Briti teadlased tervitasid kokkuleppe sõlmimist. Londoni Kuningliku Seltsi president Adrian Smith nimetas tehingut suurepäraseks uudiseks, mis ei too kasu ainult Suurbritanniale, vaid ka EL-i teadlastele ja kõikidele eurooplastele. Kuninglik Selts asutati juba 1660. aastal, see on üks Suurbritannia ja maailma juhtivaid teadusühinguid.