Tõnis Mölder: usun, et Keskerakonna tipp-poliitikud annavad Kõlvartile aega

Kõlvart pöördus pühapäeval Keskerakonna kongressil teise juhikandidaadi, Tanel Kiige toetajate poole, et nood annaksid talle aega end erakonna juhina tõestada.

Mölderi sõnul on osa Keskerakonna liikmetest erakonnast pühapäeval juba lahkunud, kuid suurt äravoolu ta ette ei näe.

"Nagu Kõlvart ütles, ta soovib, et talle antaks aega end tõestada erakonna esimehena. Eks on erakonnakaaslasi, kes võib-olla seda aega ei anna ja on lahkunud viimaste tundide jooksul või teevad järgmiste päevade jooksul selle sammu. Aga ma arvan, et paljud Keskerakonna tipus olevad poliitikud annavad Kõlvartile selle aja, et tõestada end meeskonna ühteliitjana," lausus Mölder.

Möldri sõnul peavad kõik valitud juhatuse liikmed aduma, et olenemata sellest, kas nad on Kiige või Kõlvarti toetajad, on neil vastutus Keskerakonna käekäigu eest.

"Ja ma loodan, et juhatuse liikmed saavad aru, et ainult üheskoos, kompromissi otsides on võimalik minna Eesti poliitikas edasi," ütles Mölder.