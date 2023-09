Yana Toom: Keskerakond võiks europarlamendis sotsiaaldemokraatidega liituda

Keskerakonna aseesimees Yana Toom ütles saates, et on Euroopa Parlamendis fraktsiooni vahetamisele juba pikalt mõelnud. Tema sõnul on Renew Europe'i fraktsiooni maailmavaade ajaga muutunud ja seetõttu peaks Keskerakond ka oma koha seal uuesti üle vaatama.

"See on ajalooline anekdoot, aga see on tõsi, kuidas me üldse sattusime ühte poliitilisse gruppi Reformierakonnaga – aastal 2004 kaks värisevat Eesti poliitikut, üks Keskerakonnast ja teine Reformierakonnast, võtsid käest kinni, astusid Euroopa Parlamenti ja vaatasid ringi, et kuhu nüüd minna. Me olime siis koos valitsuses. Ja see oli teine fraktsioon, see oli teine maailmavaade. Nii et praegu ma arvan, et me peaksime tõesti vaatama, kuhu me õigupoolest kuulume, sest mina tihtilugu hääletan pigem nagu sotsid kui Reformierakond," rääkis Toom.

Toomi sõnul loodab ta seda küsimust Keskerakonna juhatuses arutada. "Ma üritan selle teema lauale panna ja seda arutada. Ja kui erakond otsustab, et me jätkame Renew's, siis me jätkame Renew's, aga mõnikord on ikka vaja asju üle vaadata," ütles ta.

Saatejuht Arp Müller uuris Reformierakonna saadikult, europarlamendis Renew Europe fraktsiooni kuuluvalt Urmas Paetilt kuulujuttude kohta, et tema erakonnas on arutatud liikumist Euroopa Rahvaparteisse (EPP), mis on europarlamendi suurim. Paeti sõnul seda erakonnas ametlikult arutatud ei ole.

Paet tõdes, et kõik fraktsiooni enamuse otsused ei pruugi saadikutele sobida.

"Omavahelistes vestlustes on igasuguseid mõtteid vahetatud, sest teinekord kõik otsused ju alati ka ei sobi, mida fraktsiooni enamus ühes või teises asjas on teinud. Aga ega sellist ideaalset paika ei olegi. Ideaalne oleks, kui ma saaksin teha oma fraktsiooni, aga nii palju rahvast ma pole suutnud kokku ajada," rääkis ta.

"On tõepoolest teemasid, kus me Andrus Ansipiga (RE) mingites hääletustes ei saa nõustuda Renew enamusega, kuigi enamikus küsimustes hääletame samamoodi Renew enamusega," lisas Paet.

Euroopa Parlamendi Rahvaparteisse kuuluv Isamaa liige Riho Terras märkis samuti, et fraktsioonide sees on erinevalt hääletavaid poliitikuid.

"Ma olen täiesti kindlalt veendunud, et need harvad korrad, kui Urmas ja Andrus on EPP-ga koos hääletanud, on nende terve mõistus töötanud päris edukalt ja nad on teinud õigeid otsuseid," sõnas Terras.

"EPP on suurim parlamendigrupp selles parlamendis ja ka seal on väga mitmepalgelisi poliitikuid, kes mitte alati või peaaegu alati meiega koos ei hääleta. See on tingitud paljudest maailmavaadetest. Näiteks Slovakkia valimiste kontekstis on praegu mitu erakonda EPP-s, kes omavahel konkureerivad, võistlevad ja suisa riidlevad. See on tavalise demokraatia olukord," rääkis ta.

"Ma olen veendunud, et ka järgmises Euroopa Parlamendis on Euroopa Rahvaparteil kõige rohkem mandaate ja seetõttu neid erakondi, kes sooviksid Euroopa Rahvaparteiga liituda, on ka tulevikus palju ja otsused tehakse alati sellest lähtuvalt, mis on Euroopa Rahvapartei põhiline vaade," lisas ta.

Euroopa Parlamendis on praegu seitse fraktsiooni, neist suurim on Euroopa Rahvapartei, kuhu kuulub 176 liiget. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonis on 143 liiget, Renew Europe fraktsioonis on 101 liiget.

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kuulub 72, Identiteet ja Demokraatia fraktsiooni 61 liiget, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni 66 liiget. Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioonis on 37 liiget ning fraktsioonilise kuuluvuseta liikmeid on 49.