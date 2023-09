Ukraina kasutas Vene allveelaeva ründamisel Briti Storm Shadow tiibrakette

Ukraina relvajõud kasutasid kolmapäevases rünnakus Sevastopoli laevaremonditehase vastu brittide antud Storm Shadow tiibrakette, kirjutas Briti leht The Telegraph. Eraldiseisvalt kinnitas seda ka Briti ja Ukraina allikatele tuginedes Sky News.

Vene allikate kohaselt kasutasid ukrainlased rünnakus kümmet raketti ja kolme mehitamata meredrooni. Vene kaitseministeerium väitis, et kõik meredroonid hävitati ja rakettidest seitse tulistati alla.

Briti ja Ukraina ametiisikute ja avalike allikate kohaselt on kinnitatud, et Storm Shadow raketid tabasid edukalt üht Vene dessantlaeva nimega Minsk ja üht Kilo klassi ründeallveelaeva nimega Rostov Doni ääres. Mõlemad laevad asusid kuivdokis. Ukraina õhuväe ülem Mõkolma Oleššuk õnnitles peale rünnakut avalikult Ukraina piloote suurepärase töö eest.

Storm Shadow rakettide väljatulistamiseks kasutatakse kohandatud Ukraina Nõukogude päritolu hävituslennukeid ning need on kõige pikema ründeulatusega raketid ukrainlaste arsenalis. Ukraina väed on nende rakettidega alates maikuust rünnanud Vene vägede juhtimispunkte ja logistikasõlmi.

Venemaa plaanis varem rünnaku alla sattunud Sevmorzavodi laevaremonditehasest teha Vene mereründedroonide arendusbaasi. Vene julgeolekusektoriga seotud Telegrami kanal Baza teatas eile, et Ukraina rünnakus hukkus kaks inimest ja veel 26 sai viga.

Ukraina uputas eelmisel aastal Vene Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva. Siiski on tegu esimese suurema Ukraina rünnakuga Vene allveelaeva vastu. Venemaal oli teadaolevalt Mustal merel vaid neli Kilo klassi allveelaeva ning nende ja teiste Vene laevastiku laevade hooldamiseks on vaja sedasama kuivdokki, mida Ukraina ründas.

Venemaa on kasutanud enda Kilo klassi allveelaevasid Kalibr rakettidega tehtud raketirünnakute korraldamiseks Ukraina vastu.