ERR Lätis: seimis suurt rõõmu uuest valitsusest ei ole

Lätis on esimesi päevi ametis uus valitsus – parlamendis enamuses olev parteiühendus Uus Ühtsus jätkab teise peaministri ja koalitsioonipartneritega. Läti seimis suurt rõõmu uuest valitsusest tunda ei ole ning küsitluste järgi leiab vaid viiendik elanikest, et sellised poliitilised vangerdused muudavad elu paremaks.

Kritiseerige meid, ma kuulan teid, kuid andke meile võimalus tööd teha, kordas Läti uus peaminister Evika Silina Läti parlamendis ikka ja jälle, tema parteiühenduse, Uue Ühtsuse liider ja peaministrikoha välisministri ameti vastu vahetanud Krišjanis Karinš abivalmilt kõrval.

Kritiseeritigi peamiselt Karinšit, mitte Silinat. Et Karinš tegi salakokkuleppe uute koalitsioonipartneritega juba presidendivalimiste eel ja et Karinši peaeesmärk olevat suunduda Brüsselisse ja vahetada seal välja Valdis Dombrovskis.

"Uus valitsus kätkeb endas palju rohkem julgeolekuriske. Need on seotud nii ministrikohtadele seatud inimeste kui ka nende parteide vaadetega näiteks mittekodanike küsimustesse ja ka Venemaasse. Näeme, et Venemaale tehakse mitmeid järeleandmisi. See võib kahjuks negatiivselt mõjutada Balti riikide senist kindlat lähenemist," rääkis Rahvuslaste Ühenduse fraktsiooni aseesimees Janis Dombrava.

"Uus Ühtsus on tubli. Nad on kõik pisidetailideni läbi mõelnud. Tublid olete. Plaksutan teile täna. Selle eest, mida te tegite teistega ja teete nüüd oma uute kolleegidega. Eelmine valitsus oli Läti jaoks täielik ebaõnnestumine. Uus valitsus ei saa olema parem. Toon ühe näite. Sotsiaalmeediast võis lugeda, et Progressiivide juhatuse liige härra Kossovićs nimetas eile Riia linnaduumas Ühtsust mitmemiljonilise afääriga seotud parteiks. Kuid parlamendis on Progressiivid nende parimad partnerid. Kui midagi taolist näen, näib mulle, et vajan aega arsti vastuvõtuks. Kuidas on see võimalik?" rääkis Stabiilsuse eest! fraktsiooni juht Aleksejs Roslikovs.

Seekord suurt rõõmu uuest valitsusest seimis pole eriti tunda. Väga palju on kritiseerinud uue valitsuse ministreid, valitsuse tegevuskava ja moodustamise viisi nii senised koostööpartnerid, kes nüüd on opositsioonis, kui ka senine opositsioon.

Samas, kui analüüsida uue peaministri kõnet ja lugeda dokumente, siis tunduvad need üsna üldsõnalised. Ka punkte, milles kokku lepiti, on eelmise valitsusega võrreldes kordades vähem.

"Valitsusel tuleb tegelda majandusküsimustega, mis praegu häirivad meie ühiskonda. Need on elektritariifid, laenuprotsendid. Samuti arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteediga seotud küsimused ning haridusvaldkond," ütles majandusminister, Roheliste ja Talurahva Liidu liige Viktors Valainis.

Roheliste ja Talurahva Liidu võimuletulek on pannud paljusid küsima, kas korruptsioonis süüdistatava oligarhi Aivars Lembergsi mõju on jälle tagasi, ja meenutati lahkunud presidendi Egils Levitsi sõnu "Ainult mitte minu kätega".

"See teema pole praegu päevakorral. Oleme valitsuses ühel meelel, kes see mees poliitikas on. Ja sellega on asi lõppenud," ütles Valainis.

"Uus koalitsioon on kindlasti euroopalikum. Lõpetanud koalitsioonis nägime ka euroskeptilisi poliitilisi jõude. Nüüd on valitsusdeklaratsioonis kirjas, et uus saab olema täielikult Euroopa-meelne. Teisena tahaksin esile tuua, et see valitsus hakkab rohkem tegelema pikema arengu, sealhulgas kliimaneutraalsuse küsimustega. Ja kolmas, väga tähtis seisukoht on, et meie koalitsioon seisab tugevalt inimõiguste eest," ütles transpordiminister, Progressiivide liige Kaspars Briškens.

"Lõpetanud valitsus takerdus oma töös, tekkisid erimeelsused, kuidas üht või teist küsimust lahendada. Näiteks kapitaliturud – kuidas neid arendada? Peaminister soovis viia suuremad riiklikud aktsiaseltsid börsile. See idee tekitas palju vastuolusid," rääkis rahandusminister, Uude Ühtsusesse kuuluv Arvils Ašeradens.

Kui seni on lätlased harjunud konservatiivsete või paremtsentristlike valitsustega, siis uus koalitsioon on pigem vasaktsentristlik. Lätlased on keerulisel ajal saanud valitsuse, kes peab peamiseks inimeste heaolu ja toimetulekut. Peagi tahetakse langetada elektri võrgutariifi ja ehitada tänavu lõpuni Läti-Valgevene piir. Vastu võetakse Istanbuli konventsioon ja toetatakse samasooliste kooselu.

Juristiharidusega Evika Silinat teatakse poliitikute ja ametnike seas hästi, rahva seas vähem, ehkki parlamendivalimistel Vidzemes tegi ta Karinši järel teise tulemuse.

"Minu valitsus töötab selle nimel, et meie riiki usuks ka noorem põlvkond. Seisan siin ainult seepärast – mulle on väga tähtis, et pärast seda, kui meie oma töö lõpetame, näeks noored, et neil on siin oma koht ja ruum elamiseks," rääkis Silina.

Uus peaminister lubas põlvkonnavahetust. Osa ministritest on tõesti uued, kuid samas on ka neid, kes võimutiirul juba mitmendat korda.

Ja endisest oligarhist parlamendi liige Ainars Šlesers kordas taas, et Läti jaoks parim areng oleks hoopis erakorralised valimised.