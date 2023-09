Kallas: me ei läinud pangamaksu kuidagi suruma

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles pärast kohtumist pangajuhtidega, et tema sõnum neile oli, et pangad panustaks solidaarselt riigieelarvesse. Kallas kinnitas, et Reformierakond pangamaksu endiselt ei toeta.

"Minu sõnum oli see, et kuidas me saame seda olukorda lahendada nii, et pangad oma solidaarse panuse annaksid," ütles Kallas.

Kallas rõhutas, et Reformierakond pangamaksu endiselt ei toeta. "Meie ei ole pangamaksu toetanud ja ei läinud seda ka kuidagi suruma," sõnas Kallas.

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et kui on võimalus Eesti majandust ja Eesti ettevõtteid aidata, siis iga pank seda teha võiks.

"Ja ma ei kahtle, et kui head mõtted välja käia, siis nad ka seda teevad. Eesmärk on ju see, et raha, mis on kogunenud pankadesse võiks osaliselt Eesti majandusse tagasi tulla. Kui see saab üht, teist või kolmandat viisi täidetud, siis on väga hästi," rääkis Läänemets.

"Sotsiaaldemokraatidel ei ole mingit fetišit maksudega, et see peab kindlasti maks olema. See võib olla ka mingi muu lahendus," sõnas Läänemets.

Näiteks on Läänemetsa sõnul võimalik alati tõsta veelgi pankade avansilist tulumaksu.

Peaminister Kaja Kallas kohtus teisipäeval valitsuses pankade esindajatega, et arutada võimalikku pangamaksu.