Keskpankurid kritiseerivad valitsuse ja kommertspankade kokkulepet

Eesti Panga president Madis Müller ja panga ökonomist Kaspar Oja kritiseerisid sotsiaalmeedias valitsuse ja kommertspankade vahel teisipäeval sõlmitud kokkulepet, millega kommertspangad pääsevad pangamaksust sellega, et maksavad järgmisel aastal suuremas mahus dividende.

"Pangamaksu ei tule, pangad on nõus ühiskonda solidaarselt panustama. Sellega saame pankadele kolmeks aastaks maksurahu," teatas peaminister Kaja Kallas teisipäeval pärast kohtumist pangaliidu liikmespankade juhtidega. Hilisemate selgituste kohaselt lubasid kommertspangad maksta sel aastal kavandatust suuremas mahus dividende, mis toetaks riigieelarvet, kuna need maksustatakse tulumaksuga. Samas oleks järgmisel aastal tulumaksumäär kõrgem, mis tähendab, et pangad peavad sisuliselt maksma vähem tulumaksu.

Sellist lahendust kritiseerisid Eesti Panga esindajad, kes juhtisid tähelepanu, et nii toimides kaotab Eesti riik maksutulu.

"Pangad on solidaarsed (klientide või riigieelarvega?) seeläbi, et jagavad enne maksumäära tõusmist veel suurema osa kasumitest ja kapitalist omanikele dividendideks! Kui saaks vaid kasumid veel suuremaks, saaks veel solidaarsem olla?" kirjutas Eesti Panga president Madis Müller.

Sama küsis ka keskpanga ökonomist Kaspar Oja: "Keegi sai praegu jämedalt petta... Pangad maksavad enne maksutõusu madalama maksumääraga dividende välja ja koalitsioon esitab seda kui suurt võitu. Teiste sõnadega: pankade kasumid viiakse riigist välja ja need ei suurenda siinset laenuandmist."

Eesti kommertspankade kasumid peaksid sel aastal tänu euribori tõusule tulema eelmistest aastatest märksa suuremad.