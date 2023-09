Tallinna lennujaam kavandab oma alale suurt arendust ja uut terminalihoonet

Planeeringu järgi saab lennujaama loodeossa ehitada kuni 20 10-korruselist ärihoonet ning uue peasissepääsuhoone ning laiendada olemasolevat terminali.

Lennujaama arendus on jagatud nelja etappi ning esimeses etapis ehitatakse lennujaamale uus peasissepääsuhoone, mis hakkab asuma praeguse peahoone Ülemiste keskuse poolses küljes. Teises etapis laiendatakse praegust terminalihoonet, kolmas ja neljas etapp on büroohoonete ehitus Tartu maantee äärde, ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Sinna on kavandatud ka promenaad jalakäijatele.

Samuti nähakse detailplaneeringuga ette uus kergliiklustee ja avalik väljak lennujaama uue peasissepääsuhoone ette.

Arendusala suurus on 20 hektarit ja Lippus nimetas seda lähiaastate olulisimaks arengupiirkonnaks Tallinnas. "Selle planeeringuga teeme otsa lahti, kuidas seda olulist arenguala linna keskusega seostada," lausus ta.

Tallinn otsustas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätta.

Planeeringu järgi jääb alles ka Tallinna lennujaama vana terminali hoone, mis ei kuulu küll mälestisena kaitse alla, kuid mis on hinnatud 20. sajandi arhitektuuri kaitse programmi inventuuriga väärtuslikuks ning on tehtud ka ettepanek hoone kultuurimälestisena kaitse alla võtta.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul korraldatakse aladele kindlasti arhitektuurikonkurss. Planeeringu ja arhitektuurikonkursiga lahendatakse ära ka lennujaama ja Tartu maantee vaheline ala.

"Paneme rõhku haljasaladele, erinevate transpordiliikide, eriti ühistranspordi, jalakäijate ning jalgratturite mugavale liiklemisele. Loodame ehitustöödega alustada niipea, kui detailplaneering on kehtestatud ja konkursid tehtud. Täna näeme, et ehitustöödega saame alustada juba sellel kümnendil," ütles Tuvike.

Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles "Aktuaalsele kaamerale", et alal võib ehitus alata selle kümnendi lõpus ning kõigi plaanide teokstegemiseks võib kuluda paarkümmend aastat.

Tallinna lennujaam teatas oma suurtest plaanidest juba aastal 2019 ehk enne koroonapandeemiat. Detailplaneeringu algatamiseni läks seega üle nelja aasta.

Toona öeldi, et aastaks 2035 plaanitakse lennujaama linnakusse ehitada kuni 150 000 ruutmeetrit peamiselt lennureisijate teenindamiseks vajalikke äri-, teenindus- ja majutuspindasid. Kavas oli ka reisiterminali laiendus, plaan oli, et 2035. aastal suudaks reisiterminal teenindada kuni kaheksa miljonit reisijat aastas. Terminali pindalaks plaaniti 85 000 ruutmeetrit.