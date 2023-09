Automaks tuleb esialgsest versioonist omanikule kulukam

Valitsus lükkas automaksu pool aastat edasi, kuid uute plaanide järgi tuleb see autoomanikule esialgsest versioonist tunduvalt kulukam. Rahandusminister loodab, et lähinädalatel saab uus eelnõu valmis ja parlamenti võiks see jõuda novembris.

Varasemate plaanide järgi pidi automaks hakkama kehtima järgmise aasta juulist, kuid tuleva aasta eelarvet kokku pannes otsustas valitsus, et maks tuleb hoopis aastast 2025, sest kooskõlastusringiks jäi aega napiks.

Arvutused, mida rahandusministeerium suvel avalikkusele tutvustas, võib ära unustada, sest uus eesmärk on teenida 120 miljoni euro asemel 200 miljonit eurot aastas.

"See valem muutub ja ka summad muutuvad. Täna me näeme ka seda, et see võimalik tulu 2025. aastal võiks olla aasta peale 200 miljonit. Seda ma saan öelda, et see on CO2-põhine ehk et heitepõhine, niisiis registreerimismaksul kui aastamaksul ja sinna juurde tuleb ka massikomponent, mis on teatud piiridega," rääkis rahandusminister Mart Võrklaev.

Uus eelnõu saab valmis varsti ning Võrklaev usub, et aasta alguseks on see juba vastu võetud.

"Me veel täiendame eelnõud, analüüsime ja tuleme nüüd mõne nädala jooksul selle eelnõuga välja. Peame seda avalikku debatti eelnõu pealt, ma arvan, kaks kolm nädalat, et avalikkus saaks kaasa rääkida. Saame läbi analüüsida viia riigikokku kuskil novembris ilmselt. Ja siis võtta aasta algul juba vastu," ütles rahandusminister.

Nii sotsiaaldemokraadid kui Eesti 200 kinnitavad, et toetavad jätkuvalt automaksu, kuid esialgset varianti tuleks muuta.

"Meie vaates on konkreetsemalt automaksu puhul oluline luksusauto komponendi tugevdamine selles maksus," rääkis SDE fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

"Automaksu kehtestamine on koalitsioonis kokku lepitud. Kui me vaatame ka laiemat pilti, kliimaeesmärke ja seda, et varamakse Eestis praktiliselt ei ole, siis automaks on üks varamaksu alaliike. Ja me teame, et tulu on ka eelarvesse vaja, siis me loomulikult toetame seda, et selle maksuga minnakse edasi. Aga meile on kahtlemata tähtis, et ta oleks õiglasem," ütles Ossinovski.

Eesti 200 jaoks on olnud automaks ikka pigem keskkonnamaks.

"Mida rohkem sa saastad, seda rohkem sa pead tundma... pead rohkem maksma. Need lahendused on praegu rahandusministeeriumi laual. Neid arvutusi tehakse. Me saame järgmise nädala esmaspäeval uuesti kokku ja hakkame neid numbreid uuesti üle vaatama," sõnas Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.