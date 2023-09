Hussar kutsub erakondade esimehed riigikogu töövõime taastamiseks kokku

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kolmapäevaks 27. septembriks kokku parlamendierakondade esimehed, et ühiselt arutada Riigikogu töövõime taastamist ja muuhulgas ka eelarve menetlemise protsessi.

"Valimiste järgselt on riigikogus valitsenud poliitiline punnseis ning parlamendi töövõime on obstruktsiooni tõttu tõsiselt häiritud – kokku on menetluses üle 500 eelnõu ja arupärimise. Pretsedenditu olukorra lahendamiseks olen kutsunud kokku parlamendierakondade esimehed, et leida lahendus tekkinud vastasseisule," teatas Hussar laupäeval.

Tema sõnul peavad kõik ühiselt pingutama, et riigikogu saaks täita kõiki talle põhiseadusega pandud funktsioone, mille eelduseks on soov pidada väärikat parlamentaarset arutelu ja üksteisesse lugupidavalt suhtuda.