Oluline 26. septembril kell 5.50:

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Zelenski sõnul tugevdavad Abramsid Ukraina vägesid märkimisväärselt;

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli esmaspäeva hilisõhtul kuulda plahvatusi. Moskvasse poolt ametisse pandud Sevastopoli juht Mihhail Razvožajev ütles, et linn on rünnaku all. Razvožajev väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas Belbeki lennuvälja lähedal alla ühe raketi.

"Võimud kuulutasid kogu piirkonnas välja õhuhäire," teatas Razvožajev.

Umbes tund hiljem teatas Razvožajev, et õhuhäire on lõppenud.

Venemaa sõltumatu väljaanne Meduza teatas, et võimud peatasid autoliikluse Kertši sillal. Okupeeritud Krimmi vastu on viimaste nädalate jooksul toimunud mitu ulatuslikku rünnakut.

Ukraina relvajõudude esmaspäeval avaldatud andmete kohaselt sai reedel surma ligi sada Vene sõjaväelast, kui Sevastopolis asuvat Vene Musta mere laevastiku staapi ja üht dessantlaeva tabasid Ukraina raketid, kusjuures hukkus ka laevastiku ülem.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje tegutses ka Ukrainaga piirnevas Belgorodi oblastis, mille kohal väidetavalt hävitati seitse Ukraina drooni.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Vene väed tulistasid 25. septembril Sumõ oblastis kaheksat kogukonda.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski sõnul tugevdavad Abramsid Ukraina vägesid märkimisväärselt

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma esmaspäeval oma igaõhtuses videosõnumis, et riiki tarnitud ameeriklaste tanke Abrams valmistatakse nüüd ette tugevdamaks Ukraina relvajõudude tegevust Vene okupantide vastu.

"Me valmistame neid ette tugevdama Ukraina armee tegevust okupantide vastu. Ja see on kaheldamatult märkimisväärne tugevnemine. Samuti töötame selle nimel, et saada kõik muud relvavõimekused, mida nii väga vajame," rääkis Zelenski.

Esimesed Ameerika Ühendriikide tarnitavad tankid Abrams on jõudnud Ukrainasse. Joe Bideni administratsioon teatas kavatsusest saata Abramsi tankid Ukrainasse jaanuaris.

Valge Maja pressiesindaja John Kirby usub, et Abramsi tankide tarnimine Ukrainasse aitab kaasa Ukraina armee pealetungile ja suurendab selle rünnakuvõimet.

"Abramsi tankidega kaasnevad suured võimalused, mis annavad Ukraina vägedele läbimurdeks rohkem liikuvust, kiirust ja tulejõudu," ütles Kirby intervjuus.

Samas tunnistas Kirby, et kõnealused tankid nõuavad märkimisväärseid hoolduskulusid

"Kõik need väljakutsed on reaalsed ja me kulutasime palju aega sellele, et ukrainlased oleksid piisavalt ettevalmistatud mitte ainult tankide juhtimiseks, vaid ka nende hooldamiseks," ütles Kirby.