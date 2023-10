Masinatööstuse liidu juht: riigieelarve väga julgustav ei ole

Töötleva tööstuse vaatevinklist pole eelmisel nädalal valitsuse heakskiidu saanud riigieelarve kuigi julgustav, leiab Eesti Masinatööstuse Liidu juht Raul Kütt, kelle sõnul on ettevõtjad ise igati valmis poliitikutega maha istuma, et arutada, kuidas riigi tulusid kasvatada.

"Me vaatasime riigieelarve seletused kõik üle ja sõnu nagu "töötlev tööstus" sealt kahjuks ei leidnud. Väga palju oli juttu maksutõusudest, aga selle asemel, et makse tõsta, tuleks püüda selle poole, et riigi tulud kasvaksid," rääkis Kütt "Terevisioonis".

Valdkonna esindajana näeb ta riigi tulude kasvatamiseks vajadust panustada töötlevasse tööstusesse. "Kindlasti on ettevõtjad nõus valitsusega koos maha istuma, et otsida neid võimalusi, kuidas (tulusid - toim.) tõsta. Nii et see eelarve küll nagu väga julgustav ei olnud," sõnas Kütt, lisades, et vahel enne valimisi on poliitikud altid ettevõtjatega asju arutama, aga eelarve tegemise käigus selline huvi puudus.

Kütt märkis, et ettevõtjad ei oota riigilt mingit rahalist abi või toetusi, vaid tahavad, et riik looks keskkonna, kus on hea ja julge töötada. Ta tõi näiteks, et praegu pidevalt jutuks olevad maksutõusud teevad meie ettevõtetel veel keerulisemaks oma toodangu müümise. Samuti tõstis ta esile välisesinduse suurt rolli, et ettevõtted saaksid oma toodangut paremini müüa.

Tööstuses on Küti kinnitusel praegu väga pingeline olukord. "Sõltuvalt sektoritest: mõnes on veidikene helgem, mõnes mitte, aga üldiselt ekspordiseis on langenud."

Masinatööstuses on tema sõnul õnneks veidi lihtsam, kuna metall ja masinatööstus on selline valdkond, mida on alati vaja ja eriti sõja ajal. Ent kui tooraine tarneraskused on praeguseks seljatatud, siis suurem murekoht on oskustööliste leidmine.

"Inimesi on küll tööturul, aga just oskustöölised on see märksõna. Meie valdkonnas on väga vähe sellist lihttööd jäänud tootmisse. Oskustööliste ja inseneridega on juba aastaid olnud väga suur põud ja ka nüüd nende hulgas, kes on jälle tööturule tulemas, on väga vähe leida oskustöölisi just masinate peale ja inseneri valdkonnas."

Kütt rõhutas ka, et pärast Covidi-aastaid, sõja algust ja energiahindade tõusu pole ettevõtetel enam jäänud sellist puhvrit, milles teha investeeringuid ja see on väga halb näitaja. "Sest meie ainuke võimalus ongi teha üha kvaliteetsemat toodangut, mis nõuab üha kvaliteetsemaid seadmeid. Ja kui investeerida ei ole võimalik, siis ka seda kvaliteet ei tõuse uuele tasemele."

Masinatööstuste esindaja tõi välja veel, et tavaliselt on sügisel tellimuste maht tõusnud, aga tänavu pole seda olnud. Siiski avaldas ta lootust, et uuest aastast läheb olukord jälle natukene helgemaks.