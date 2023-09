Hispaania kaitseminister: NATO-le on tähtis näidata, et oleme üksmeelsed

Hispaania ja Eesti kaitseminister leidsid, et kuna Ukrainas on käes vastupealetungi kriitiline periood, tuleb liitlastel sõjalist abi Ukrainasse kohe suurendada.

Kuu aega tagasi võttis Hispaania Suurbritannialt Balti riikide õhuruumi valvamise üle, osaledes taolisel missioonil kolmandat korda. Hispaania ministrile demonstreeriti visiidi ajal ka hispaanlaste Ämarisse toodud keskmaa õhutõrje raketisüsteemi NASAMS.

"Aktuaalne kaamera" küsis Hispaania kaitseministrilt, kas riigi hävitajad on praegu valmis alla tulistama Vene sõjalennukid, kui need peaksid Eestit ründama.

"Me ei taha sellise võimaluse peale mõelda. NATO-le on tähtsam näidata, et me oleme üheskoos, ühendatud. Ja heidutuse idee on see, miks me siin oleme, et näidata, et nad ei saa rünnata NATO riiki. Ja ma olen kindel, et Venemaa teab väga hästi, et ta ei saa rünnata NATO riiki," ütles María Margarita Robles Fernández.

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur arutas Hispaania kolleegiga kahe riigi koostöövõimalusi Eesti diviisis. Pevkur rõhutas, et ka Vilniuses otsustatud uue rotatsioonilise õhukaitsemudeli vaatest on Eesti ja Hispaania sõjalisel koostööl väga head perspektiivid.

Hispaanias Toledos toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumise äärealal leppisid kaitseministrid Margarita Robles ja Hanno Pevkur kokku Hispaania NASAMS-i õhukaitsesüsteemide rotatsiooni pikendamise Eestis.

Hispaania sõjaline kohalolek Eestis hõlmab nii õhuturvet kui ka õhutõrjet. Hispaania NASAMS-i kontingendi suurus Eestis on umbes 100 inimest, üksus saabus Eestisse tänavu aprillis ning osales ka suurõppusel Kevadtorm.

Lisaks NASAMS-i kontingendile panustab Hispaania 1. augustist 1. detsembrini Ämarist Eurofighteri tüüpi hävitajatega juba kolmandat korda NATO Balti õhuturbemissiooni.