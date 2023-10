Kaugküttehinnad langevad mullusega võrreldes kuni 20 protsenti

Tavapäraselt septembri keskpaigast algav kaugkütteperiood lükkus soojuse tõttu oktoobrisse. Kuid selle nädala järsu jahenemise tõttu on Utilitase andmetel Tallinna võrgupiirkonnas kütmise koormus võrreldes suvisega kahekordistunud.

Soojuse tootjad sõltuvad siiani 20 protsendi ulatuses maagaasist, gaasi hind on aga võrreldes eelmise aasta oktoobriga langenud 170-lt 40 eurole megavatt-tunni eest. See mõjutab kaugküttehinda.

"Oleme alates eelmise kütteperioodi lõpust hinda langetanud kahel korral ja tänaseks jõudnud umbes 20 protsenti madalamale tasemele kui eelmise kütteperioodil," lausus Utilitas Tallinn juhatuse esimees Robert Kitt.

Maagaasi hind aga võibki jääda selleks talveks 40 eurole megavatt-tunnist, sest mahutid on täis ja gaasi tarbimine seni madal.

"Oktoober tuleb ka pigem soojapoolne ja ennustus on, et see talv tervikuna vähemalt suures Euroopas tuleb pigem soe. See tähendab, et puudust ei paista kusagilt, pigem on gaasi üle. Praeguste tulevikuhindade järgi võib juhtuda, et ei tulegi talve jooksul kallimat hinda," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

"Loomulikult periood on pikk ja seisab alles ees, aga lähikuudel tundub, et on stabiilne väljavaade (hinnal)," lisas ta.

Odavam gaas ja ligi kaks korda odavnenud hakkepuit, mida enamasti soojuse tootmiseks kasutakse, viivad tänavu kaugkütte hinna allapoole kõikjal Eestis. Seda näitavad konkurentsiametile esitatud soojuse võrgupiirkondade hinnataotlused.

"Kui me võrdleme möödunud aasta lõpu seisu, palju keskmiselt kaugkütte piirhinnad olid ja mis need praegu on, siis langus üle riigi aritmeetilise keskmisena on kusagil 14–15 protsenti. Umbes 170 võrgupiirkonnast üle Eesti puudutab hinnamuutus kaht kolmandikku kindlasti puudutab, ja see on ikkagi pigem alanemise suunas," lausus konkurentsiameti energiaosakonna juhataja Margus Kasepalu

"Millega me praegu veel tegeleme, on Tartu ja Pärnu – ka suured piirkonnad – ja meie arvutused näitavad, et seal võiks isegi paar-kolmkümmend senti hind langeda ja peamegi nendega tihedat kirjavahetust," lisas ta.

Võrreldes eelmise talvega saavad praeguse gaasi hinna juures kordades odavamalt hakkama ka lokaalsel gaasiküttel majad.

"Tervikuna me räägime kolmest-neljast korrast, see on päris märkimisväärne. Ja kui talv peaks ka soe tulema, siis see võib anda lisamõju," lausus Kaasik.