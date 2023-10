Saaremaa rallit ootavad nii sõitjad, publik kui ka saare majandus

Saaremaa rallist võtavad osa ka kaks maailmameistrit – Ott Tänak ja Robert Virves – esimest korda ühes autos.

"Kuna me oleme nagu kaks sõitjat ühes autos, siis ilmselgelt ei ole see meie kummagi jaoks lihtne. Eks me peame pingutama, et see võimalikult professionaalselt välja kukuks," rääkis Tänak.

"Täna oleme kaks tundi juba metsas olnud ja pool päeva on veel ees, eks meil on natukene ikka veel tööd. Ja ilmselgelt on see omajagu töine, puhas lõbu ainult ei ole," lisas ta.

"Ma arvan, et ma Otti nii palju suudan usaldada, et küll me hakkama saame," sõnas Virves.

Kui kiiruskatseid pääseb vaatama piletiraha eest, siis on priviligeeritud kohti, kus piletiraha maksma ei pea. Näiteks kui saad vaadata kihutavaid masinaid kas oma aknast või hoovist.

"Pole midagi kaugele minna. (Piletiraha) pole siiamaani tahetud," ütles Lööne küla elanik Sulev.

"Koduuksest välja ja naudin. /.../ Külalisi tuleb kõvasti ja kaugelt mandrilt kohe. Paneme laua, teeme sauna ja proovime koduõlut," rääkis Haeska küla elanik Prenden.

Rallirajale peaks minema 163 meeskonda ja neid nii mõnestki eksootilisest riigist.

"Ei ole olnud enne rallisõitjaid ei Omaanist, Lõuna Aafrika Vabariigist ega Austraaliast. See on päris kirev seltskond siin," kinnitas Saaremaa ralli direktor Villi Pihl.

Rallist ootavad kasu ka Saaremaa ettevõtjad. "Saaremaa ralli on üks suur pidupäev veidi sellises hallis ja vaikses Kuressaares ja Saaremaal üldse. Tõesti, spaad, enamik ütleb, et reede vastu laupäeva on täiesti täis. Ja isegi hoolimata sellest, et eelmise aastaga võrreldes on veidi hindu tõstetud. Aga ka see ei ole olnud takistuseks, et ikkagi majad täis müüa," ütles Saaremaa valla turismispetsialist.

Ja veel, vähemalt aastaid tagasi olevat ralliaeg ka juuksurite jaoks olnud Saaremaal üks aasta tihedaim tööpäev.

"Väidetavalt tõesti – ei saa kinnitada ega ka ümber lükata –, aga juuksuritel kõige nõutum õhtu pidi olema see reede õhtu, kui rallipeod on suuresti toimumas. Olla olnud väga raske omale juuksurisse aega saada, sest kõik Saaremaa naised käisid omale lokisoenguid tegemas. Kas see täna ka veel nii on, ei ole kindel," rääkis Mägi.