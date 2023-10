Mereväe ülem Saska: keegi oleks seda toru nagu külje pealt rebinud

Mis on olnud Eesti mereväe töö selle intsidendiga seoses?

Alates esmaspäeva hommikust oleme olnud väga tihedas koostöös Soome mereväega ja koordineerinud enda tegevusi. Tööjaotus on olnud selline, et Soome pool tegeles peaasjalikult Balticconnectori ülevaatusega, kuna see intsident on tõenäoliselt Soome majandusvetes. Ja meie oleme keskendunud peaasjalikult Elisa sidekaabli peale.

Mille põhjal see eeldus tekkis, et Balticconnectori vigastus on Soome majandusvete poolel?

Arvutused tegi Elering algatuseks. Kui tavaline rõhk torus oli 40 atmosfääri ümber, nagu ma olen aru saanud, ja see langes järsult kuue atmosfääri peale, siis see tähendab, et auk võiks olla. Gaasitoru sisesurve ja merepõhja surve ühtlustusid, see andis indikatsiooni, et see võiks olla 60 meetri sügavusel.

Ja siis mööda kaarti jalutades, leides 60 meetri sügavused kohad, umbes see oli see koht, kust alustati (otsinguid).

Kas see 60 meetrit on kõige sügavam koht, kus see toru asetseb? Oskate öelda?

Ei ole kõige sügavam, aga kuna see rõhkude ühtlustamine toimus seal umbes 60 meetri juures, siis see andis indikatsiooni, et see võiks umbes sellises kohas olla ja enam-vähem täpselt nii oli ka.

Saate nüüd natuke kirjeldada seda, kuidas täpsemalt sidekaabli katkestus välja tuli. Kas see firma (Elisa – toim.) andis teile teada või see ikkagi on piisavalt seal gaasitoru lähedal, et see jäi silma kuidagi?

See ei ole üsna lähedal, aga meile tuli esimene indikatsioon intsidendist siiski Balticconnectori põhjal, kus Elering võttis meiega ühendust ja ütles, et rõhk torus on järsult langenud. Ja et nad on toru sulgenud ja sellega me hakkasime tegelema, võttes ühendust Soome mereväega. Sealtkaudu tuli see info, et ka Elisa kaabel on saanud viga.

Aga millal Elisa kaabel katki läks?

See jäi enam-vähem samasse ajajärku, jäi umbes kahe tunni sisse.

Kas need (sündmused) ikkagi on selles mõttes seotud, et sama kahjustuse käigus võisid pihta saada?

See on võimalik, aga tänases uurimisjärgus on see puhas spekulatsioon, sellepärast et me ju täpselt ei tea veel, kustkohast kaabel katki on.

Aga mille põhjal selle hinnangu olete teinud, et kaabli vigastus jääb Eesti poolele?

Me oleme vaadanud laevaliiklust tollel ööl ja ka Elisa on andnud indikatsiooni, et see võiks olla seal. Ma tõesti jään vastuse võlgu, kuidas Elisa seda mõõdab.

Mis puudutab gaasitorus olevat auku, mida te seal näinud olete või kuidas seda kirjeldada, kui on öeldud, et see on mehaaniliselt tekitatud ja see ei saa tulla tuukrist?

Kui ma nüüd püüan seda pilti maalida, mida ma näinud olen, ilma et teile seda näitaks, siis toru ise on betoonkoorikuga kaetud. Ja (praegune olukord) on täpselt nii, nagu oleks keegi külje peal seda rebinud ja betoon on konkreetselt selle vigastuse koha pealt murdunud või lahti koorunud. Kas see vigastus on ainult selle koha peal või on (toru) saanud rohkem vigastada tänu selle külgmisele jõule, on jällegi uurijate lahendada ja uurida ja vastata.

Et jääb selline mulje, nagu seda toru oleks mõlemalt poolt nagu kistud.

Ei, jääb ikka selline mulje, et seda oleks nagu ühelt poolt kistud, umbes nagu kastmisvoolik jääb jala taha ja olete seda endal järel lohistanud.

Mida nüüd merevägi veel teeb – kas te teete veel midagi või on see nüüd puhtalt Soome rida?

Me oleme jätkuvasti Soomega tihedalt kontaktis ka ülejäänud toru osa, mis, kui me räägime Balticconnectorist, vajab ülevaatamist. Toru ülevaatamine on lihtsam, sellepärast et see on paljuski nii-öelda merepõhja pinnal ehk visuaalselt palju paremini jälgitav. Kaabel seevastu on osaliselt mattunud, kuna on palju peenem, küll ankurdatud ja sellepärast ka osaliselt mattunud pinnasekihtide alla. Sellepärast on kaabli tegelikult jälgimine ja otsimine mõnevõrra keerulisem. Me jätkame töid toru ümber ja et välja selgitada koostöös soomlastega lõplikult selle kaabli vigastuse koht.

Kas on praegu siis ka mingi eeldus, et see toru võiks veel kuskilt katki olla?

Raske öelda, see oleks spekuleerimine. Küll aga mõtleme, et kuivõrd see on terastoru ja seda on lohistatud nii palju kõrvale asukohast, siis võivad olla vigastused olemas, aga ei pruugi olla. Seda peavad eksperdid ütlema, ma ei ei hakkaks seda hinnangut andma.

Te olete igasuguseid asju elus näinud, mis teile tundub, mis selle vigastuse võis tekitada või mis need variandid on - väline, mehaaniline jõud? Merepõhjas mõni ankur äkki?

Jällegi, ei hakka spekuleerima, (aga) midagi on seda toru igatahes sikutanud ühelt küljelt teisele.