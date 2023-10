Helme: meil on plaan, kuidas kutsuda esile erakorralised valimised

EKRE jätkab riigikogus kõigile eelnõudele obtruktsiooni tegemist ka siis, kui ülejäänud opositsioonierakonnad sellest on loobunud, sest eesmärk on valitsuse kukkumine ja erakorralised valimised, ütles "Esimeses stuudios" EKRE esimees Martin Helme.

Helme sõnul on EKRE eesmärk erakorralised valimised ja kuigi eesmägi saavutamine on raske, pole see võimatu, ning EKRE-l on selleks plaan.

"Ma ei hakka detailides plaani selgitama, aga plaani keskne osa on obstruktsioon riigikogus. Selle tagajärjel väsib koalitsioon ära ja kui ei ole enam võimet või võhma /.../, siis ühel hetkel nad murduvad ja valitsused hakkavad vahetuma – kui see valitsus vahetub, järgmine valitsus ei tule kokku, siis me iga sammuga liigume lähemal erakorralistele valimistele," rääkis ta.

Samas pole EKRE-l enam lausobstruktsiooniga jätkamisel ülejäänud kahe opositsioonierakonna, Keskerakonna ja Isamaa, toetust, möönis Helme.

"Seda võib tõdeda, et me oleme üksi selles võitluses. Nii ta on. Võib ütelda, et mõned eelnõud on, mille osas on Keskerakond ja Isamaa nõus obstruktsiooni tegema, aga mitte laial rindel. Minu hinnang on, et neil ei pea närvid vastu. Nad kardavad, et see ei leia avalikku toetust," ütles Helme.

"(Aga) see ei ole ammendunud, see ei ole lakanud toimimast. M ei ole veel jõudnud selle võitluse tuumani," lisas ta.

Helme sõnul jätkatakse lausobstruktsiooniga ka eelnõude puhul, mis mõnes teises olukorras leiaksid ehk nende fraktsioonilt hoopis toetust.

"Me teeme kõigele obstruktsiooni, sest meie eesmärk on tänane valitsus maha võtta ja kutsuda esile erakorralised valimised. Loomulikult, kui metsa raiutakse, laastud lendavad – seal on ka eelnõusid, mille vastu mul isiklikult ei ole midagi, ka erakonnal mitte. Aga see on osa plaanist. Keskerakond ja Isamaa seda sellisel viisil ei näe ja arvavad, et see sööb nende toetust," rääkis Helme.

Helme sõnul on uut riigikogu koosseisu vaja, sest praegune enam ei tööta.

"Mingit dialoogi ei ole. See on lõppenud. Mingit dialoogi ei otsita seal. See võib tulla, kui saame uue riigikogu koosseisu. Aga selles koosseisus normaalselt enam võimalik ei ole. See kaev on nii ära mürgitatud, et seal enam töötada võimalik ei ole," lausus ta.

Helme lisas, et EKRE jaoks ei piisa sellest, kui Kaja Kallas peaministri kohalt taanduks.

"Probleem ja tülid on ju väga selgelt sellest, et tänane koalitsioon viib ellu mittelegitiimset poliitikat. /.../ Kas seda viib ellu Kaja Kallas, Mart Võrklaev, Kristen Michal, Lauri Hussar, erilist vahet ei oma," ütles ta.

Helme nimetas praegust valitsust Eesti kõigi aegade kõige käpardlikumaks.

"Majandus käib alla, ühiskondlik sidusus käib alla, inimest usaldus riigi vastu käib alla. Kõik käib alla ja see on seotud sellega, et meil on kõigi aegade kõige käpardlikum valitsus, kes ei saa lihtsalt millegagi hakkama. Propagandaga sai veel hakkama, aga millegi muuga ei saa hakkama. Majanduse on tuksi keeranud, eelarve on tuksi keeranud. Kõik, mida puudutab, kõik läheb hukka. See, et elu läheb iga päevaga kehvemaks, on valitsuse vastutus," lausus Helme.

Helme lisas, et ta ei näe võimalust, kuidas valimistel suurepärase tulemuse teinud Reformierakond suudaks järgmiste riigikogu valimisteni ehk veel 3,5 aastat võimul püsida.