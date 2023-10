Tallinn lahutab mõistetena "eestikeelse" ja "eesti keelele ülemineva kooli"

Tallinn pälvis karmi kriitikat, kui esmaspäevases "Aktuaalse kaamera" loos selgus, et kuna järgmisest aastast õpetatakse kõikides esimestes klassides eesti keeles, siis nii mõnigi eesti laps võib saada koolikoha seni venekeelsena töötanud kooli.

Kante sõnul on kriitikud teadlikult levitatud valeinfot, sest linnavalitsuse ametlik seisukoht on, et eesti kodukeelega laps ei lähe venekeelsesse kooli, ütles Kante kolmapäeval.

Kante sõnul on eestikeelsele õppele üleminekut arutatud vastava ekspertkomisjoniga ning sealt tulnud ettepanek, lahutada mõistetena "eestikeelne kool" ja "eestikeelsele õppele üleminev kool", võetakse kasutusele.

"Lapsevanemad saavad valida lapsele sobiva kooli. See tähendab, et eestikeelne laps läheb vanema soovi järgi õppima eestikeelsesse kooli. Otsuse formaliseerimine on lähiaja küsimus," ütles Kante.

Kante märkis teisipäeval ERR-i arvamusportaalis avaldatud loos vastusena haridusminister Kristina Kallase kriitikale, et Tallinn kindlasti ei takista ega saboteeri eestikeelsele õppele üleminekut ning et Tallinnal ei ole plaani suunata eesti emakeelega lapsi senistesse vene õppekeelega koolidesse enne, kui kõik koolid on edukalt eestikeelsele õppele üle läinud.

Kante sõnul on hoopis haridusministeerium ise andnud Tallinnale juhised, et õpilasele kooli valides tuleb lähtuda seadusest, mille järgi tuleb esmajärjekorras arvestada õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.