Durejko: õlitehase valmimine seisab kliimaministeeriumi taga

"Meil on keskkonnamõjude hinnang, mis on täna kinnitamata kliimaministeeriumis, mis ootab oma järge. Keskkonnamõjude hinnangut me oleme menetlenud poolteist aastat ja me tahaksime sellega liikuda edasi kasutusloa suunas. Aga täna me ei ole seda menetlust suutnud jätkata, kuna me ei ole saanud kinnitust kliimaministeeriumist," ütles Durejko.

Durejko märkis, et õlitehas on valmimisjärgus. "Meie plaan oli ta valmis ehitada esimese kvartali või aprillikuu lõpuks," sõnas ta.

"See on meie keemiatööstuse ja süsiniku jalajälje vähendamiseks hästi oluline. Kui see nüüd ära peatati, siis tähendab see seda, et see tegevus jääb meil seisma. Meil ei ole mõtet minna vastuollu ühiskonna ja keskkonna nõuetega. Loomulikult õli tootmine põlevkivist täna emiteerib väga palju süsinikku," lausus Durejko.

Samas rõhutas Durejko, et Eesti Energia plaanib muuta põlevkivitehnoloogia CO2-neutraalseks. "See on täiesti tehtav, meie enda teadlased Eestis

suudavad seda teha. Selles vaates CO2 ei tohiks mängida rolli aastal 2035," rääkis Durejko.

"Meie eesmärk on selle tehasega, mis on kõige uuenduslikum oma tehnoloogilist vaatest, vähendada põlevkivi kasutust, tuua kasutusele jäätmeplastid, et keskkonna jalajälge vähendada ja see tähendab seda, et siis me ei pea ka naftat maa seest puurima, vaid me võtame taaskasutusele plastiku tehase raamides," sõnas Durejko.

"Me teeme kõik selleks, et panna see tehas tööle. See sõltub Eesti riigi seadusandlikust ruumist, sõltub ka tervest mõistusest ja ka sellest, et investeeringud sellises mastaabis ei peaks saama lõpliku hinnangu riigikohtus, kas keskkonnamõjude hinnang on piisav või mitte. Kui me ei anna investoritele kindlust kliimaaspektide käsitlemises investeeringut tehes, siis neid investeeringuid ei tule," rääkis Durejko.

Kuivõrd Eesti Energia aktsionäride üldkoosolek on rahandusminister, kes sarnaselt kliimaministrile Reformierakonda kuulub, tõdes Durejko, et vastuolulised eesmärgid on üks väljakutse Eesti Energiale.

Riigikohus tühistas eelmisel kolmapäeval Enefit Power AS-ile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kohus leidis, et linnavalitsus peab jätkama ehitusloa andmise menetlust ja vead keskkonnamõju hindamisel parandama.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ütles esmaspäeval, et loodab, et saab Enefit Poweri õlitehase ehitamiseks uue ehitusloa väljastada mõne nädalaga, peale seda, kui keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise aruande kinnitab.