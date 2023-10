Parmas: mahukates vaidlustes ei selgu tõde enamasti esimeses kohtuastmes

Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles "Aktuaalses kaameras", et mahukates korruptsiooniteemalistes kohtuvaidlustes on tavapärane, et lõplikud seisukohad selguvad teises või kolmandas kohtuastmes

Kolmapäeval mõistis Harju maakohus õigeks kõik kolm Porto Franco kohtuprotsessi süüdistatavat.

"Ma olen endiselt veendunud, et süüdistus oli põhjendatud ja nendest nappidest seisukohtadest, mida täna kohtuotsuse kuulutamisel kohus väljendas – need ei kummuta prokuratuuri sellekohast seisukohta," ütles Parmas.

Suure tõenäosusega pöördub prokuratuur asjas apellatsiooniga ringkonnakohtusse, ütles Parmas.

"See, et keerulistes ja mahukates korruptsiooni või majandusvaidlustes tõde ei selgugi esimeses kohtuastmes, on paraku lihtsalt Eesti kibe kogemus," ütles Parmas. "Paraku on see vägagi tavapärane, et vaidlus tuleb viia teise või kolmandasse astmesse, et saada lõplikud seisukohad."

Küsimusele, kas Tallinna Sadama kohtuprotsess võib ebanormaalse pikkuse pärast lihtsalt raugeda, vastas Parmas, et sellist ohtu ei ole.

"Mingisugust eraldi pausilepanekut ei ole keegi ka taotlenud, kohtuistung toimus muuseas ka täna, toimub minu teada ka homme ja paari nädala jooksul Tallinna Sadama kohtuasjas jõuab kohtulik uurimine lõpule. See tähendab, et kohtumenetluse pooled saavad ära esitatud tõendid, mis neil enda seisukohtade kinnitamiseks on. Pärast tõendite esitamist, nii nagu kriminaalmenetluse kord ette näeb, jätkuvad kohtuvaidlused, milleks valmistumiseks nii mahukas asjas tuleb võtta teatud aeg. See on see täpselt teadmata aeg, mille kohus määrab, et pooled saaksid kohtuvaidlusteks valmistuda," rääkis Parmas.

Parmase sõnul on kohtuasi kestnud väga kaua ja selle menetlusaja mõistlikkust on varem hinnatud, jõudes arusaamisele, et mõistliku menetlemise jaoks vajalik aeg ei ole veel möödunud. "Nii et täna ei ole mingisugust põhjust karta seda, et Tallinna Sadama kohtuasjas ei oleks võimalik mõistliku ajaga jõuda otsuseni," ütles ta.

Parmas ka kinnitas, et endiselt on jõus tema soov kandideerida rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikuks.