EPL: Parmas kandideerib oma ametiajal juba teist korda uuele tööle

Eesti Päevaleht kirjutas, et Parmas kandideerib koos kahe teise juristiga tänavu mais vabanevale Tallinna ringkonnakohtu esimehe kohale, mida seni täitis Villem Lapimaa.

"Jah, see vastab tõele. /---/ Prokuratuur on mulle omaks saanud ja lahkuda on raske. Samas on minu aeg prokuratuuris ametikoha tähtajalisuse tõttu nii ehk naa lõppemas ja see paneb tahes tahtmata tulevikule mõtlema," rääkis Parmas lehele.

Peaprokuröri kandideerimist kinnitas ka justiitsminister Kalle Laanet, kes lisas, et Parmas on "kindlasti tugev jurist".

EPL märkis, et Parmase ametiaeg algas 2020. aasta 3. veebruaril, mis tähendab, et tema viieaastane ametiaeg peaks kestma veel ühe aasta.

Parmas selgitas, et ICC-sse kandideeris ta seetõttu, et sel ajal lihtsalt toimus uute kohtunike valimise konkurss ning teada on, et rahvusvaheline õigus on teda alati huvitanud. Tallinna ringkonnakohtu kohtunikuks kandideerimise suhtes meenutas ta lehele, et on ka varasemalt öelnud, et soovib pärast peaprokuröri tööd jätkata kohtunikuna.

Samas toob EPL välja, et kuluaarides on juba pikemat aega räägitud sellest, et poliitikud on avaldanud Parmasele survet praegusest ametist lahkumiseks, tuues põhjenduseks prokuratuuri töö lonkamise. Parmas ega Laanet seda väidet ei kommenteerinud.