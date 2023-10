Energiamüüja pakutav elektrihind võib kehtida vaid ööpäeva

Tallinna korteriühistut hämmastas, et Eesti Energialt saadud elektrihinna pakkumine aegus ühe päevaga ning hiljem muutis ettevõte ka uuendatud pakkumist kallimaks. Eesti Energia selgitas, et Iisraeli-Hamasi sõda kajastub gaasihindades, mis muudab kõikuvaks ka elektrihinna.

Tallinna korteriühistu, mis küsis Eesti Energialt fikseeritud hinnaga lepingu pakkumist, sai 3. oktoobril hinnapakkumise kuueks kuuks tariifiga 12,55 senti kilovatt-tunnist pluss kuutasu 1,99 eurot. Ühistule esitatud hinnapakkumise kehtivusajaks oli ainult üks päev.

Kui juhatuse liige energiaettevõttesse helistas, et paketi tingimusi täpsustada, soovitas haldur tal paar päeva oodata, et teha neile paremini sobiv kahetariifne pakkumine.

Uus pakkumine tuli 12. oktoobril, kuid selles olid hinnad juba kõrgemad: kuue kuu kindla paketi tariif päevaks oli 15,59 ja ööseks 12,25 senti kilovatt-tunnist, lisaks kuutasu 1,99 eurot.

"Kõnes Eesti Energiale lubati, et võime oma otsusest teada anda esmaspäeva, 16. oktoobri hommikul," rääkis korteriühistu esindaja.

Esmaspäeva hommikul ütles Eesti Energia esindaja telefonis ühistu esindajale, kes soovis pakkumise vastu võtta, et läheb seda kooskõlastama ja kinnitama, kuid samaks õhtuks laekus hoopis uus pakkumine. Seal teatati ühistule, et 12. oktoobri pakkumises välja toodud hindadega ei ole siiski võimalik lepingut sõlmida.

Uue hinnana pakkus ettevõte päevatariifi 16,24 senti kilovatt-tunnist ja öösiti 12,76 senti kilovatt-tunnist pluss kuutasu 1,99 eurot.

Ühistu liikmed, nördinud välja pakutud hindade korduvast muutumisest, otsustasid seepeale sõlmida elektrilepingu hoopis teise energiamüüjaga.

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ütles, et nende pakkumised kehtisid ainult ühe päeva ja seda teadis ka klient, kes siiski võttis pakkumise kinnitamiseks mõtlemisaega.

"Järgmisel päeval võtsime kliendiga ühendust ning teatasime, et hinnad on nüüdseks muutunud, kuid erandkorras saame pakkuda siiski hinda, mida lubasime talle päev varem. Olenemata sellest ei otsustanud klient lepingut sõlmida, vaid palus pakkumist pikendada ka üle nädalavahetuse, mis paraku aga ei ole niivõrd volatiilsete turuhindade juures võimalik. Selgitasime seda ka kliendile, kuid klient lepingut siiski ei sõlminud ning esmaspäevaks oli hind juba tõusnud," sõnas Kaiv.

Ta selgitas, et klientidele tehtava hinnapakkumiste tähtaeg sõltubki perioodist - kui elektrihind kiiresti muutub, on see lühem, aga kui see on stabiilsem, antakse pikemad tähtajad. Siiski on 24 tundi kestvad pakkumised olnud reaalsus juba umbes aasta aega.

"Pakkumine kehtis ka aasta tagasi 24 tundi, aga siis oli väiksem tõenäosus, et hind paari päeva jooksul nii palju muutub," rääkis Kaiv.

Alexela esindaja ütles, et ka nemad teevad klientidele pakkumisi, mis kehtivad ühest kuni viie päevani ja sarnaselt konkurendile sõltub selle ajavahemiku pikkus turuhindade stabiilsusest.

Sündmused Gazas kõigutasid elektri hinda

Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov ütles, et nad vaatavad korra päevas üle, millise hinnaga saavad ise elektrit sisse osta ning millise hinnaga seda klientidele pakkuda saavad.

"See hind ei pruugi, aga võib muutuda iga päev. Praegune olukord Lähis-Idas kajastub ka gaasihindades, mis omakorda muudavad elektrihinna volatiilseks. Selle tõttu peame uuendama hindasid sagedamini," tõdes ta.

Kui septembri keskel, enne Lähis-Ida konflikti eskaleerumist oli 12 kuu fikseeritud hinnaga lepingu hind Eesti Energias 12,3 senti kilovatt-tunnis, siis pärast seda tõstis Gazas lahvatanud sündmuste tõttu samasuguse lepingu hind 14,25 sendini kilovatt-tunnist.

"Olime sunnitud hinda tõstma lühikese ajaperioodi jooksul mitmel korral," ütles Kasparov.

Praeguseks on turg tema sõnul stabiliseerunud ja hinnad pisut langenud ning eelmise nädala lõpus sõlmis Eesti Energia lepinguid hinnaga 13,85 senti kilovatt-tunnis. Hindu vaadatakse üle kord päevas.

Sellest hoolimata soovitab Kasparov klientidel elektri hind fikseerida, sest talvised elektrihinnad võivad olla muutlikud ja ette võib tulla ka kalleid hinnatippe. Eriti neile, kes kütavad elektriga ning kes ise aktiivselt oma energiatarbimist ei juhi.

Lisaks soovitab Eesti Energia fikseeritud paketi valida ka neil, kes kasutavad senini universaalteenust. Selliseid inimesi on Eestis 53 000. Praeguseks on universaalteenuse hind märksa kallim kui teistel pakettidel, näiteks maksis keskmine universaalteenuse klient septembris 13 eurot rohkem kui Eesti Energia fikseeritud Kindel 12 paketil olev klient.