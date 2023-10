Kallas: õlitehas tuleks ehitada tähtajalise kompleksloaga

Valitsus arutab järgmisel nädalal seoses Auvere õlitehasega tegelemiseks kolme erinevat varianti, aga kõige tõenäolisem on, et õlitehase ehitusega minnakse edasi, andes sellele tähtajalise kompleksloa, ütles peaminister Kaja Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaministes".

Praegune kohtuotsus ütleb seda, et põhimõtteliselt pikas plaanis see Enefit 282 Eesti kliimaeesmärkide sisse ei mahu. Aga probleem on selles, et tänane seadusandlus ei võimalda tähtajalise kompleksloa andmist.

"Praegu on töös kolm alternatiivi, mida me sellel neljapäeval juba valitsuses arutame. Alternatiiv number üks – tehase ehitamisega mitte edasi minna. See tähendab seda, et majanduslik mõju oleks umbes selline, et investeeritud 330 miljonit pluss vajalikud 23 miljonit kantakse maha ja tehasega seotult jääb tööle võtmata 450 inimest. Võib tekkida vajadus sulgeda ka Estonia kaevandus, mis tähendab 680 töökoha koondamist," ütles Kallas.

Teine variant oleks Kallase sõnul lükata kompleksloa menetlus sinna aega, kus kliimaseadus on vastu võetud. "See tähendaks seda, et kuni kliimaseaduse vastu võtmiseni seda luba ei anta. Aga sellel otsusel on samamoodi majanduslik mõju. Ehk siis tehase ehitus tuleks konserveerida, mis tähendab sisuliselt ehitusel töötavate inimeste koondamist ja see taaskäivitamine eeldab pooleaastast ettevalmistusaega. Lisaks kulud," lausus Kallas.

Kõige tõenäolisemaks peab Kallas kolmandat varianti, mille järgi minnakse tehase ehitamisega kohe edasi ja muudetakse seadust nii, et oleks võimalik anda välja tähtajalisi komplekslubasid või täpsustada milliste sisuliste kriteeriumite täitumisel kompleksluba kehtetutuks muutub. "See tähendab seda, et me paneme väga selge tähtaja kui kaua selline tehas tegutseb," ütles Kallas.

"Ehk siis et see arvestaks ka nende kliimaeesmärkidega. Aga selleks on vaja läbi viia õiguslik analüüs ja see seadusemuudatus tuleks lisada juba mõne riigikogu menetluses oleva seaduse juurde," lisas ta.

Saatejuht Arp Müller küsis Kallaselt, millise näoga ta pärast sellist seisukohta vaatab otsa kliimanoortele, kes on õlitehase vastu.

"Täpselt samasuguse näoga, kui ma vaatasin ka siis kui me tegelikult seda otsust kuidagi tol hetkel muuta ei saanud. Need otsused on tehtud enne seda, kui meie valitsusse tulime. Ma olen olnud kogu aeg seda meelt, et me ei tohi teha otsuseid, mis lähevad vastuollu sellega, kuhu läheb kogu maailm või kuhu läheb Euroopa. Ja me teeme väga palju otsuseid, mis lähevad õiges suunas, kasvõi see kliimaseadus või kõik see, mis me teeme taastuvenergia vallas, rohereformid, et suunata ettevõtjaid rohkem rohelise tegevusviisi poole. Me teeme väga paljusid asju, mis seda kõike leevendavad," vastas Kallas.