Pakosta ja Terras pole Eesti 200 juhiks kandideerimist veel otsustanud

Pakosta sõnul tuli Hussari esmaspäevane otsus täieliku üllatusena ning kuigi Hussar ise käis tema nime välja ühe võimaliku esimehekandidaadina, siis ei ole ta veel otsust jõudnud teha.

"Ma ise ei ole jõudnud veel ei vasakule-paremale ega üles-alla sellel teemal mõelda," ütles ta ERR-ile.

Pakosta sõnul on samas juba mitut erakonna liiget oma toetust tema võimalikule kandideerimisele avaldanud. "Aga ma ei ole jõudnud neile vastata, see teema on liiga värske," nentis ta.

Eesti 200 aseesimees ja riigikogu fraktsiooni juht Terras ütles samuti ERR-ile, et pole veel jõudnud otsustada.

"Mulle on tulnud väga palju toetusavaldusi, et ma seda kaaluksin ja seda ma ka teen. Aga enne tuleb suhelda perega ja erakonnakaaslastega, et mõelda välja, kas see oleks mõistlik," lausus ta.

"Kuivõrd uudis tuli eile õhtul, siis ei ole väga laiapindselt maad uurinud. Meil on väga tugev noortekogu, sealt on tulnud ka väga palju toetusavaldusi mulle, et võiksid selle peale vähemalt mõelda. Numbriliselt ma midagi välja ei oska öelda, aga ma arvan, et toetust on küll," lisas Terras.

Terrase jaoks Hussari tagasiastumine ootamatult ei tulnud. "Minu jaoks ei olnud see ootamatu, sest oleme Lauriga seda kahekesi arutanud, kas see oleks mõistlik. Aga kaalutuluskohad ei olnud kuidagi seotud erakonna reitinguga. Kaalutluskoht oli, et riigikogu esimehe ja erakonna esimehe rollis praeguses olukorras tekib väike lahkheli. Kahte asja korraga teha efektiivselt on väga keeruline ja seetõttu arvan, et see oli Lauri poolt väga riigimehelik samm," lausus ta.

Erakonna endine esimees Kristina Kallas ütles ERR-ile, et tema hinnangul on eelistatav, et Eesti 200 uus juht oleks ka valitsuse liige. Pakosta sõnul on see erakonna tervisele alati kasulik, kui erakonna esimees on ka valitsuse liige.

Terras Kallasega ei nõustunud. "Mina erakonna esimehele selliseid ametialaseid kriteeriume ei pane. Erakonna esimeheks võib kandideerida erakonna iga liige. Selline piiramine ei ole mõistlik. Eks valitsuses olemine annab rohkem kogemust ja see aitab kaasa, aga minu meelest ei ole see kriteerium," lausus ta.

Kolmanda võimaliku kandidaadina nimetas Hussar Igor Taro, keda ERR-il pole õnnestunud tabada.

Eesti 200 üldkoosolek koguneb uut esimeest valima 19. novembril, kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. november.