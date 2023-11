Eesti Gaas: kui hinnalangustrend jätkub, jõuab see ka klientideni

Gaasi detsembri turuhind Hollandi TTF-i börsil on langemas ja kui trend jätkub, jõuab see Eesti Gaasi kinnitusel ka siinsete klientideni. Alexela tõi peamiste hinnamõjuritena välja ilma ja Gaza konflikti edasised arengud.

Juulis maksis maagaas Eesti Gaasi koduklientidele 46 senti ja Alexela koduklientidele 45 senti kuupmeetri eest. Samal ajal oli juuli keskmine hind TTF-i börsil, mille järgi Baltikumi kauplejad gaasi ostavad, 32 eurot megavatt-tunnist.

Talvehinnad on TTF-il püsinud pikemat aega 50 euro juures megavatt tunnist ning detsembris tõuseb gaasi hind nii Eesti Gaasi kui Alexela klientidele 75 sendini kuupmeetri eest.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ütles ERR-ile, et kodukliendi paindliku paketi hind tuleb neil lukku lüüa ja teatavaks teha 30 päeva ette, selle hetke parima teadmise pealt.

"Väljaöeldud hinnaga müüme gaasi kuni järgmise otsustuskorrani. Nii oleme seda teinud ka neil kuudel, mil turuhind vahepeal tõusis," sõnas Tumm. "Septembri lõpus otsustasime novembri müügihinna muutmata jätta. Kuna turuhind hakkas vahepeal tõusma, siis oktoobri lõpus otsustasime alates detsembrist müügihinda korrigeerida."

Detsembri turuhind on praegu börsil langemas ja hetkel on see 46 euro juures megavatt-tunnist.

"Kui see trend jätkub, siis toome hinnalanguse esimesel võimalusel ka klientideni. Jaanuari hinna otsustame novembri lõpus," sõnas Tumm.

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu ütles, et turg on praeguse gaasi hinna juures stabiilne ja millalgi võib see isegi uuesti langeda.

"See sõltub hästi palju sellest, mis saab järgmise kuu-kahe jooksul ja milline on ilm. Ilmast sõltub väga palju. Kui läheb järsult külmaks, võib hind natuke veel tõusta, aga ühe-kahe kuu perspektiivis ei näe ma, et see võiks oluliselt tõusta," märkis ta.

Lisaks mõjutavad gaasi hinda ka Gaza arengud. Näiteks oli Iisrael juba sunnitud ühele maardlale ligipääsu sulgema ja seetõttu ei saa gaasi Egiptusesse eksportida ega nii palju LNG-d välja müüa.

"Aga kui seal regioonis peaks puhkema suurem sõjaline konflikt, näiteks Katari tarned oleksid ohus ja sealt välja meretransport ei peaks toimima, siis see on suurem oht," tõdes Kõva. "Aga neid riske hinnastab turg juba sisse ja see ongi põhjus, miks näeme futuure 47-50 euro ringis."

Septembris ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik, et sellel talvel on Eestis oodata märksa odavamaid gaasi hindu kui eelmisel aastal, sest Euroopa mahutid on üle 90 protsendi ja Läti mahutid üle 80 protsendi täis.

Eelmise aasta septembrist tõstis Eesti Gaas kodutarbija paketi hinda 2,65 euroni kuupmeetri eest ning prognoosis oktoobri hinnaks lausa 4,10 eurot. Hinnahüppe põhjuseks oli gaasi turuhinna kerkimine kohati kuni ligi 340 euroni megavatt-tunnist.

Siiski teatas gaasiettevõte eelmise aasta septembri lõpus klientidele, et oktoobriks välja kuulutatud rekordihinda langetatakse ning gaas hakkab maksma 2,85 eurot kuupmeetri eest.