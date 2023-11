Moslemimaade juhid nõudsid Gazas vaherahu kehtestamist

Moslemimaade liidrid lükkasid tagasi Iisraeli väited "enesekaitse" kohta Gaza sektoris ja nõudsid üle kuu aja kestnud sõjalise operatsiooni lõpetamist.

Araabia Liiga ja Islami Koostöö Organisatsiooni (OIC) tippkohtumise lõppavalduse kohaselt lükkasid osalised tagasi "selle sõja kirjeldamise enesekaitsena või selle õigustamise mis tahes ettekäändel".

Kohtumine toimus olukorras, kus Iisrael on juba kuu aega pommitanud Gazat kättemaksuks Hamasi 7. oktoobri rünnaku eest. Hamasi tervishoiuministeeriumi andmetel on Gazas tapetud üle 11 000 inimese, enamik neist tsiviilelanikud, sh naised ja lapsed.

Liidrid teatasid ka oma kohtumise lõpptekstis, et lükkavad tagasi mis tahes ettepaneku, mille kohaselt jäävad Gaza ja Läänekallas tulevases Palestiina riigis teineteisest eraldatuks. Avalduse kohaselt on oluline "Gaza ja Läänekalda ühtsus osana Palestiina riigist" pealinnaga Ida-Jeruusalemmas.

Samuti nõudsid nad, et ÜRO Julgeolekunõukogu võtaks vastu otsustava ja siduva resolutsiooni Iisraeli agressiooni peatamiseks Gaza sektoris. Tippkohtumise lõppavalduses öeldakse, et "suutmatus seda teha tähendab kaasosalust, mis lubab Iisraelil jätkata oma jõhkrat agressiooni, milles tapetakse süütuid inimesi ja jäetakse Gaza varemeisse".

Saudi Araabia süüdistas laupäeval maailma "kaksikmoraalis" oma reaktsioonis Iisraeli-Hamasi sõjale, öeldes, et juudiriigile on antud luba rahvusvahelist õigust rikkuda.

"Me vaatame ja näeme kaksikmoraali ning hindame selle alusel ümber rahvusvaheliste süsteemide tõsiseltvõetavuse. Kui ei ole tahet panna kõiki neid aluspõhimõtteid järgima, on keeruline rääkida neist kui ühistest aluspõhimõtetest," ütles Saudi välisminister prints Faisal bin Farhan pressikonverentsil Ar-Riyadis peetud Gaza tippkohtumise järel.

Iraan kutsus Iisraeli armeed terrorirühmituseks kuulutama

Rohkem kui kümnekonna aasta järel taas Saudi Araabias käinud Iraani president Ebrahim Raisi kiitis seal terrorirühmitust Hamas ja kutsus islamimaid üles kuulutama Iisraeli armee terroriorganisatsiooniks seoses viimase tegevusega Gaza sektoris.

"Islamimaade valitsused peaksid kuulutama okupandist ja agressorist režiimi armee terroriorganisatsiooniks," ütles Raisi Saudi Araabias peetud kriisikohtumisel.

Raisi jaoks on tegemist esimese visiidiga Saudi Araabiasse pärast märtsikuist otsust kahe riigi suhted taastada.

Kohtumisel tegi ta üleskutse igasugused poliitilised ja majanduslikud sidemed Iisraeliga katkestada.

"Prioriteediks tuleb seada kaubandusboikott sionistliku režiimi suhtes, seda eriti energiavaldkonnas," lausus ta.

Iraani president, kelle riik on Hamasi mässuliste toetaja, kritiseeris ka USA-d sõjalise ja finantsilise toe osutamise eest Iisraelile.

"Nii sionistliku režiimi sõjamasin kui tema kütus kuuluvad ameeriklastele," rääkis ta ja lisas, et "kahtlemata on USA valitsus selle roima komandör ja peamine kaasosaline".

Samas ülistas Raisi Iisraeli armeega võitlevat Hamasi: "Me peame suudlema kangelaste ja vaprate vastupanugruppide käsi, kes on islamimaailma uhkus, me imetleme rahva raudset tahet agressiooni palge ees."

Erdogan kutsus korraldama rahvusvahelist rahukonverentsi

Türgi president Tayyip Erdoğan ütles laupäeval, et Iisraeli ja palestiinlaste vahelisele konfliktile püsiva lahenduse leidmiseks tuleks kokku kutsuda rahvusvaheline rahukonverents.

"Iisrael maksab kätte... Gaza imikutele, lastele ja naistele," ütles Erdoğan Saudi Araabia pealinnas Riyadhis moslemiriikide tippkohtumisel peetud kõnes, kus liidrid kogunesid, et kutsuda Iisraeli üles lõpetama vaenutegevus Gazas.

Erdogan kordas ka oma üleskutset viivitamatuks relvarahuks: "Gazas on kiireloomuline mitte mõnetunnised pausid, vaid vajame püsivat relvarahu."

Türgi, kes on Gaza humanitaarkriisi ägenemise tõttu järsult karmistanud oma kriitikat Iisraeli suunas, toetab kahe riigi lahendust ja võõrustab Hamasi liikmeid, mida ta erinevalt USA-st, Suurbritanniast ja teistest lääneriikidest ei pea terroristlikuks organisatsiooniks.

"Me ei saa panna oma kodumaad kaitsvaid Hamasi vastupanuvõitlejaid okupantidega samasse kategooriasse," ütles Erdoğan.

Iisraeli ja palestiinlaste vahelise konflikti püsiv lahendus sõltub 1967. aasta piiridel põhineva Palestiina riigi moodustamisest, ütles Erdoğan.

"Usume, et rahvusvaheline rahukonverents annab selleks sobivaima aluse. Oleme valmis tegema vajalikke jõupingutusi, sealhulgas garandina, selles kontekstis kehtestatava rahu säilitamiseks," ütles ta.